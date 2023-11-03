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爭遞補范士丹遺缺 謝安達「跨州住所」引爭議

記者顏伶如／綜合報導
加州聯邦眾議員謝安達(右)與芭芭拉李皆有意願爭取遞補民主黨席次遺缺。(美聯社)
加州聯邦眾議員謝安達(右)與芭芭拉李皆有意願爭取遞補民主黨席次遺缺。(美聯社)

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)今年9月底過世，爭取遞補席次遺缺的民主黨人士包括加州聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)。有線電視新聞網(CNN)2日報導，根據房地產紀錄，謝安達十多年的主要住所(primary residence)是位於馬里蘭州一棟3420平方呎的房子，引發居住地點與代表選區分屬不同州的爭議。

CNN分析，謝安達在加州、馬里蘭州都有主要住所，接下來在民主黨初選中面臨波特(Katie Porter)、芭芭拉李(Barbara Lee)等對手挑戰時，恐將引發政治問題。

報導指出，曾經發生類似爭議的參議員或參議員候選人前例，包括前任共和黨籍賓州聯邦參議員桑托榮(Rick Santorum)2006年被爆料與家人長住維吉尼亞州，2022年代表共和黨角逐賓州聯邦參議員的奧茲(Mehmet Oz)長期居住地點在新澤西州，共和黨喬州聯邦參議員候選人沃克(Herschel Walker)則長年住在德州。

上個月獲加州州長紐森(Gavin Newsom)任命暫時遞補范士丹遺缺的女權倡議者巴特勒(Laphonza Butler)，被媒體爆料獲任命時主要住所是在馬里蘭州之後，在加州重新辦理選舉登記。

報導指出，謝安達連續多年以加州布班克(Burbank)的一間650平方呎康斗公寓(condo)申請地產稅減免(tax exemption)，並將公寓列為主要住所，省下7000元稅款，至於馬里蘭州房屋則沒有申請地產減免。2017年，謝安達繳交加州房產稅時，使用支票上註記的是馬里蘭州住家地址。

謝安達在2000年選舉勝出，出任加州聯邦眾議員。2003年，他將主要住所登記在馬里蘭州。2009年、2010年、2011年、2012年，他為房貸申請重新貸款時，都以馬里蘭州住家為主要住所。

謝安達競選團隊發言人薩馬亞(Marisol Samayoa)說，謝安達主要住所就在布班克，他對住所問題向來保持公開透明。

加州聯邦眾議員謝安達有意願爭取遞補民主黨席次遺缺。(美聯社)
加州聯邦眾議員謝安達有意願爭取遞補民主黨席次遺缺。(美聯社)

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