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FTX創辦人班克曼-佛里特 遭定詐騙等7罪

記者顏伶如／綜合報導
加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特涉嫌欺騙客戶與投資人，曼哈頓聯邦法院陪審團2日裁定七項起訴罪名全數有罪。（路透）
加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特涉嫌欺騙客戶與投資人，曼哈頓聯邦法院陪審團2日裁定七項起訴罪名全數有罪。（路透）

已經破產的加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)涉嫌欺騙客戶與投資人而遭聯邦檢察官金融犯罪起訴，曼哈頓聯邦法院陪審團2日裁定七項起訴罪名全數有罪。這起案件是有史以來規模最大的金融詐騙，31歲的班克曼-佛里特從風光一時的年輕億萬富豪跌落神壇。

聯邦檢察官在過去一個月的庭訊中，列舉證據拆穿班克曼-佛里特如何透過加密貨幣平台向客戶詐騙得手80億元的計謀，犯罪動機則出於貪婪。

班克曼-佛里特被陪審團定罪的時間，接近FTX宣告破產即將屆滿周年。FTX聲請破產之後，公司迅速垮台，金融市場為之震撼，班克曼-佛里特大約260億元個人財富因此蒸發。

12名陪審團成員經過四個多小時討論便做出判決。班克曼-佛里特在法庭上聆聽判決結果時，雙手緊握。

班克曼-佛里特畢業於麻省理工學院(MIT)，父親班克曼(Joseph Bankman)、母親佛里特(Barbara Fried)都是史丹福大學(Stanford University)法律教授。

檢方起訴的兩項詐騙罪名及五項密謀犯罪罪名，班克曼-佛里特均辯稱無罪。

路透社分析，班克曼-佛里特遭到陪審團定罪，對司法部及紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)來說，堪稱一大勝利。威廉斯將打擊金融犯罪列首要目標。

曼哈頓聯邦區域法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)裁定，2024年3月28日將宣判班克曼-佛里特刑責。

路透報導，一般預料，班克曼-佛里特辯護律師團將提出上訴。

2日庭訊結束，卡普蘭離開法庭之後，班克曼-佛里特在被告席低頭與律師交談。班克曼-佛里特的雙親坐在旁聽席前排，班克曼摟著佛里特肩膀。

班克曼-佛里特被司法部法警局(U.S. Marshals Service)人員帶離法庭時，回頭遙望父母，並且點頭示意。佛里特雙手抱胸，遠遠看著兒子離開。

班克曼-佛里特今年稍早還面臨檢方另一件起訴，罪嫌為外國賄賂、密謀銀行詐騙。

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特涉嫌欺騙客戶與投資人，曼哈頓聯邦法院陪審團...
加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特涉嫌欺騙客戶與投資人，曼哈頓聯邦法院陪審團2日裁定七項起訴罪名全數有罪。（路透）

詐騙 破產 司法部

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