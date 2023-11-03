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FBI突襲競選幕僚家 亞當斯緊急取消華府行

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯的首席募款幕僚薩格斯住家，2日突遭FBI檢查；亞當斯因而取消大華府行程趕回紐約。（美聯社）
紐約市長亞當斯的首席募款幕僚薩格斯住家，2日突遭FBI檢查；亞當斯因而取消大華府行程趕回紐約。（美聯社）

紐約市長亞當斯(Eric Adams)的首席募款幕僚薩格斯(Brianna Suggs)住家，2日早晨突遭聯邦調查局(FBI)檢查，懷疑其收受土耳其政府非法捐款；亞當斯隨後緊急取消當日在大華府的行程，其發言人解釋市長「匆忙返回紐約處理一件事情」。

疑曾提供回扣給土國

根據FBI搜索令，聯邦檢察官和FBI正就一項公共貪腐問題進行調查，以確定亞當斯在2021年競選紐約市長時，是否曾非法接受土耳其政府捐款。該案還涉及布魯克林一家建築公司，及大華府一家小型高校，兩者都與土耳其有關，調查人員懷疑亞當斯在2021年競選時向建築公司高層和土耳其官員提供回扣。

FBI探員當日搜查了與亞當斯關係密切的薩格斯位於布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)的住宅，並沒收了她的三部蘋果手機、兩台筆記本電腦，其中包括被特工標記為「艾瑞克·亞當斯」的文件夾、七個「捐款卡片資料夾」和相關文件作為證據。

薩格斯目前是亞當斯的競選顧問，也是他的首席募款人；在亞當斯擔任布魯克林區長時，薩格斯曾是他的助理。據悉，薩格斯已經為亞當斯2025年的競選，募集了超過250萬元資金。根據市府紀錄，亞當斯在過去兩年裡，曾為薩格斯的競選方案公司支付近十萬元。

FBI尚未提控亞當斯

目前，FBI沒有對亞當斯提出任何指控，也不清楚此次調查是否直接針對亞當斯，但這次突襲搜查讓他取消了原訂於2日在大華府的所有活動。根據市長辦公室行程，亞當斯原計畫今日在大華府，與芝加哥市長、丹佛市長、白宮官員和國會議員就無證客問題進行討論。

市長辦公室盧特瓦克(Charles Kretchmer Lutvak)2日中午回應記者提問時說，亞當斯匆忙返回紐約是「處理一件事情」，但表示不知道有關FBI突襲的事情，「我不知道那件事」，他稱薩格斯不是市府員工，記者應詢問亞當斯競選團隊。

市長亞當斯(Eric Adams)發言人萊維(Fabien Levy)2日晚間發表正式聲明，表示「市長得知與競選活動相關的問題後，願意嚴肅對待這些問題，因此希望盡快返回紐約。他希望可以返回大華府並重新安排既定的會面。」

亞當斯曾多次在公開場合談論自己與土耳其的友好關係，最近一次是在曼哈頓為該國舉行升旗的儀式上，「應該沒有紐約市長像我一樣頻繁地訪問土耳其，我想我已經去那裡第六次還是第七次了。」根據「每日新聞」(The Daily News)報告，在亞當斯擔任布魯克林區長期間，土耳其政府曾資助過他一次訪問的差旅費。

亞當斯在2日晚間的活動上，並未就FBI調查發表評論。媒體也聯繫不到薩格斯。FBI代表拒絕就正在進行的調查回答記者提問。

這不是亞當斯首次在政治事務中被FBI盯上。在其擔任市長之前，曾是州參議員時，亞當斯就曾因涉及一個賭博腐敗事件而被傳喚出庭。

紐約市長亞當斯的首席募款幕僚薩格斯住家，2日突遭FBI檢查；亞當斯因而取消大華府...
紐約市長亞當斯的首席募款幕僚薩格斯住家，2日突遭FBI檢查；亞當斯因而取消大華府行程趕回紐約。（路透）
紐約市長亞當斯的首席募款幕僚薩格斯住家，2日突遭FBI檢查；亞當斯因而取消大華府...
紐約市長亞當斯的首席募款幕僚薩格斯住家，2日突遭FBI檢查；亞當斯因而取消大華府行程趕回紐約。（美聯社）

亞當斯 FBI 土耳其

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