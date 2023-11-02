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AI峰會宣言 美中等28國共抗潛在風險 將制定跨國政策

編譯高詣軒、陳曉慈／綜合報導
副總統賀錦麗1日在倫敦全球AI安全峰會，發表演講。(路透)
副總統賀錦麗1日在倫敦全球AI安全峰會，發表演講。(路透)

英國1日在布萊切利園召開為期兩天的全球首場人工智慧（AI）安全峰會。首日議程結束後，英國、美國及中國等28個政府代表以及歐盟簽署通過「布萊切利宣言」，矢言強化全球合作，因應AI安全議題。這是第一個針對管制AI的國際宣言。

英國衛報報導，該宣言雖未如部分英國政治人物所願在英國設立AI技術國際測試中心，但為未來國際合作提供初步範本。下一場AI安全峰會預估半年後在南韓登場，一年後換法國舉辦。

布萊切利宣言指出，無論開發者是否有心，最強大的AI模型功能可能伴隨嚴重甚至具毀滅性的潛在風險。各國對於認識AI潛在風險的急迫性達成共識。

宣言寫道：「鑑於AI快速且不穩定的演化頻率，以及科技業獲得投資基金的速度加快，我們強調，強化認識AI的潛在危機，並加強相關因應能力，是特別急迫的議題」。

路透報導，該宣言鼓勵最先進、最強大的「前沿AI」開發者，在測試、監控與降低AI潛在有害能力的同時，保持資訊透明與誠信。

宣言擬定一系列風險因應計畫，先辨識出各方皆擔憂的風險，再從科學角度理解這些風險，最終制定跨國政策降低風險。要達成上述目標，除了有賴開發前沿AI的私人企業提升透明度，還需要合適的評估指標、安全測試工具、發展相關公部門能力與科學研究等。

英國首相蘇納克稱布萊切利宣言為里程碑，「顯示世界最頂尖的AI巨頭達成共識，同意理解AI潛在風險一事迫在眉睫」。

企圖成為世界AI管制政策領頭羊的美國，派出副總統賀錦麗、商務部長雷蒙多參加這次峰會，北京亦由科學技術部副部長吳朝暉率團參加。

峰會會場位於距倫敦市中心約80公里、二戰時破解敵軍密碼重鎮「布萊切利園」，28國政府代表、七個國際多邊組織，以及逾80個學術研究機構、企業和公民團體赴會。

路透報導，峰會為英國首相蘇納克擘畫，希望讓英國扮演美、中和歐盟之間的中介者。歐盟執委會主席范德賴恩、聯合國秘書長古特瑞斯、義大利總理梅洛尼等領袖皆會出席，特斯拉執行長馬斯克、OpenAI執行長阿特曼等重要AI產業人士也名列共計上百人的來賓名單中。

賀錦麗將於倫敦演說，宣布美國欲設立「AI安全研究院」等措施，檢視AI系統風險。賀錦麗的談話基於總統拜登10月30日簽署的一項行政命令，讓美國政府得以監管可能造成國安、經濟、公共衛生風險的AI系統，要求系統上線前必須先由政府審核。這是美國政府迄今管控AI最顯著動作，但歐盟等地的相關管制法案進度領先美國。

中國方面除了吳朝暉，還有中國科學院及阿里巴巴、騰訊等企業代表出席，引發英國政壇部分對中鷹派不滿。蘇納克表示，他主動邀請中方與會，因為AI科技實力全球前三名是美、中、英，應讓全球AI強權皆能與會。

中國科技部副部長吳朝暉1日參加全球AI安全峰會。(美聯社)
中國科技部副部長吳朝暉1日參加全球AI安全峰會。(美聯社)
美國商務部長雷蒙多（左起）、英國科學大臣唐萃蘭與中國科技部副部長吳朝暉1日出席英...
美國商務部長雷蒙多（左起）、英國科學大臣唐萃蘭與中國科技部副部長吳朝暉1日出席英國全球AI安全峰會。（路透）

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