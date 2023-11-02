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馬斯克：AI是人類最大威脅之一 應設第三方裁判

編譯潘勛／綜合1日電
X平台所有人馬斯克1日在英國出席AI安全峰會，他擔心AI晉級將帶來難以預測的危脅。(美聯社)
X平台所有人馬斯克1日在英國出席AI安全峰會，他擔心AI晉級將帶來難以預測的危脅。(美聯社)

科技界億萬富豪馬斯克1日出席在英國舉辦的「人工智慧安全高峰會」 (AI Safety Summit)，警告AI是人類的最大威脅之一，應設置第三方裁判監督研發AI的公司，有所顧慮時出聲示警；英王查理也敦促對科技能力的飛躍應慎重看待。

每日郵報(Daily Mail)報導，馬斯克近年多次公開主張管制AI發展，他表示AI是對人類最大的威脅之一，人類不比其他生物強壯或敏捷，但較為聰明；只是目前是人類誕生以來，首度面臨聰明程度即將遠超越人類的東西。

馬斯克表示，自己不清楚人類能否控制AI，人類的志向應該是把AI導引往造福人類；AI危及人類的存續，假如端詳AI科技的時程及進展速度，會認為很可能還是最迫切的事項；他認為這次AI峰會很及時，感謝英國首相蘇納克(Rishi Sunak)舉辦峰會。

馬斯克在布萊切利莊園(Bletchley Park)舉辦的這項峰會上表示，希望這次為期兩天的峰會可以用在建立「國際共識」，創設「第三方裁判」而端詳最先進的AI公司在做什麼，有顧慮時至少出聲示警。

包括美、中、歐盟，大約28個國家已簽署「布萊切利宣言」(Bletchley Declaration)，表示「都了解AI在科技最前緣創造的機會及危險，各國政府有必要共事，以因應最重大的挑戰」。

路透(Reuters)報導，馬斯克表示，自己了解AI業界人士有很多顧慮，生怕政府並不了解該做什麼就率爾制定法規，但他相信不可能發生這種狀況。

前英國副相、Meta全球事務總裁克萊格(Nick Clegg)在峰會首日堅稱，AI會終結人類文明的威脅被誇大了，他敦促各國官方不要下重手管制；只是他表示，業界與政府「馬上」就該合作，規範生成式AI；這種科技可以應使用者要求，造出圖像、文本、音檔乃至視頻，可能影響到2024年英、美選舉。

英王查理以視頻為本次高峰會開幕，他讚揚AI為「人類事功史上最偉大的科技飛躍之一」，但也警告有迫切需要共事，以對抗AI的「重大危險」。

AI 馬斯克 歐盟

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