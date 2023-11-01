李家超、普亭遭制裁 將缺席APEC峰會

香港特首李家超確定不出席APEC。(美聯社)

亞太經濟合作會議(APEC )領袖峰會11月將在舊金山登場，地主國的美國官員表示，有兩位領導人因受制裁，正討論他們的「適當代表」問題。

港府10月31日表示特首李家超由於「日程事宜」未能親自出席，由香港 財政司長陳茂波代打。美方媒體指出，俄羅斯總統普亭 也肯定無法出席。

香港政府31日晚宣布，已接獲APEC東道主的邀請，港府已回覆，行政長官李家超由於「日程事宜」，未能親身出席APEC峰會，改由財政司司長陳茂波代為出席。但通稿沒提到李家超是否獲美方邀請出席APEC峰會。

香港特別行政區一直以「中國香港」的名義，以正式及單獨成員身分參與亞太經合組織。

通稿稱，「中國香港」會繼續參與亞太經合組織事務，善用自身在「一國兩制」下的獨特優勢及國際貿易和金融中心的地位，推動亞太區內經濟合作。

2019年香港爆發「反送中」運動，2020年香港實施國安法，同年李家超與多名香港官員遭美國制裁。2022年，李家超成為香港特首。

華盛頓郵報7月引述消息報導，美國國會內的「對華鷹派」成功施壓，白宮已決定拒讓李家超出席APEC，但香港沒有被禁止參加峰會，其他官員仍可以出席。

美國之音今天刊登主管APEC事務的美國資深官員莫瑞(Matt Murray)的專訪。莫瑞表示，美國希望主辦會議不僅遵循APEC精神和原則，「也遵循美國法律和規定」。

莫瑞表示，有兩名APEC領導人在美國受到制裁，美方必須處理這個局面，「以確保他們在舊金山有適當代表」。

俄羅斯2020年入侵烏克蘭，美國隨後宣布制裁普亭。