解放軍：奧斯丁未出席香山論壇 錯失交流「大好機會」

中國解放軍中將何雷。（記者陳政錄／攝影）

中國解放軍中將何雷31日表示，美國國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)未赴北京 香山論壇，錯失「大好機會」，故未能與中國軍方高級將領會晤，恢復兩國軍方高層懸宕已久的高階會談。

南華早報報導，前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷質疑表示，「他(指奧斯丁)真想會見中國高層官員嗎？如果真的想有所接觸，那麼應該來(香山論壇)」；何雷表示，奧斯丁若來參加，一定能見到高於國防部長的領袖，中國國家主席習近平本人「可能」接見奧斯丁。

習近平11月可能前往加州，參加亞太經合會高峰會，北京最近接待美方官員時客氣得多。習近平上周會見加州州長紐森(Gavin Newsom)，10月更早還見接由參院多數黨領袖舒默率領的國會代表團。

香山論壇自10月28日到31日舉行，參加的外國防長得會見解放軍中央軍委會兩位副主席張又俠及何衛東；中央軍委會主席由習近平擔任。

南華早報指出，兩位中央軍委會副主席兼任中共政治局委員，職階都高於國防部長，而國防部長自李尚福上周被免職以來仍告出缺。美國國防部長上次會晤中央軍委會副主席在2018年，由時任川普政府國防部長的馬提斯(James Mattis)造訪北京。

奧斯丁要求與中國軍方高層會晤，但中方不答應。自3月起，解放軍就不准他與時任部長的李尚福會見。

北京多次宣稱美方「挑釁」、口發負面評論，才致兩國軍方擱置高階晤談。中國國防部發言人吳謙大校26日表示，華府應「創造有利條件」，供兩國軍方回歸穩定關係。

第十屆香山論壇上，美國代表團與中方互動降到最低；吳謙表示，自己在30日午餐會上才「撞見」美國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯(Cynthia Xanthi Carras)。

吳謙表示，自己向卡萊斯表示，美中軍方關係受到嚴重考驗的此時，很高興見到她代表美國國防部來訪，姑不論她的職階；他與卡萊斯短暫聊了一下。中國軍方官員與美方代表團已知只有兩次互動。