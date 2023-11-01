我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

白宮證實金山APEC安排拜習會 「會是具建設性會議」

記者張文馨／華盛頓報導
舊金山APEC拜習會到底是否有譜？白宮31日再掛保證有譜，但北京尚未證實。拜登總統(右圖)與中國國家主席習近平(左圖)曾在2022年11月印尼G20峰會會面。(路透資料照片)
舊金山APEC拜習會到底是否有譜？白宮31日再掛保證有譜，但北京尚未證實。拜登總統(右圖)與中國國家主席習近平(左圖)曾在2022年11月印尼G20峰會會面。(路透資料照片)

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)31日證實，拜登總統將在即將登場的亞太經濟合作(APEC)峰會場邊會晤中國國家主席習近平。這將是拜習第二度舉行面對面的元首會談。

美國為今年APEC會議的主辦國，北京至今未確認習近平親自與會；中共中央外事辦公室主任王毅上周訪問華府，會晤美國總統拜登、國務卿布林肯(Antony Blinken)以及國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)，美方事後轉述雙方會「努力推動」第二次拜習會，此外，尊重中方何時宣布。

尚皮耶表示，「總統(指拜登)說他希望能見到習主席」，但現在不會透過更多細節；她說，「下月會發生，在舊金山登場，這會是一場具建設性的會議，總統期待這件事情。」

媒體詢問這意味著白宮證實有拜習會了？尚皮耶說，是的，美國的立場一向清楚。

尚皮耶的發言引發關注，媒體再次尋求確認，她說，美國的目標是、目標是拜習11月在舊金山舉行一場具建設性的對話，這將會發生。

美國資深官員上周表示，中國通常在臨行前才會宣布訪問訊息，這點尊重中方的決定，而美國會努力促成且預作準備。

預計拜習兩位領導人可望APEC舉行場邊會談。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應本報詢問表示，沒有訊息可提供。

劉鵬宇引述中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅日前的說法表示，「通往舊金山不會是一馬平川，不能靠自動駕駛」，中美需要回歸兩國元首在印尼峇里島達成的共識，排除干擾、克服障礙、增進共識並積累成果。

拜登 舊金山 APEC

上一則

1/3食物被扔掉 50多地方官員連署請求環保署協助減少浪費

下一則

以空襲加薩難民營 逾50死150傷…巴徒手挖瓦礫堆救人命

延伸閱讀

美國穆斯林對拜登下最後通牒：以哈不停火就沒選票

美國穆斯林對拜登下最後通牒：以哈不停火就沒選票
白宮：拜登下月會習近平…中國何時宣布？美表尊重

白宮：拜登下月會習近平…中國何時宣布？美表尊重
布林肯、奧斯丁赴參院作證 力推拜登1060億援烏以、抗中撥款

布林肯、奧斯丁赴參院作證 力推拜登1060億援烏以、抗中撥款
拜登副總統任內使用筆名的電郵帳號資料達8萬多頁

拜登副總統任內使用筆名的電郵帳號資料達8萬多頁

熱門新聞

警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
許多人喜歡享受蘋果醋帶來的好處，但專家提醒有些條件可要符合了才喝。（Getty Images）

快看世界／蘋果醋的季節來臨 專家提醒你飲用須知

2023-10-24 16:30
警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
警方加強搜捕緬因州槍手卡德，封鎖鄉間道路，並盤查山路上的行人。(美聯社)

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

2023-10-27 22:16
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全