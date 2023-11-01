白宮證實金山APEC安排拜習會 「會是具建設性會議」

舊金山APEC拜習會到底是否有譜？白宮31日再掛保證有譜，但北京尚未證實。拜登總統(右圖)與中國國家主席習近平(左圖)曾在2022年11月印尼G20峰會會面。(路透資料照片)

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)31日證實，拜登 總統將在即將登場的亞太經濟合作(APEC )峰會場邊會晤中國國家主席習近平。這將是拜習第二度舉行面對面的元首會談。

美國為今年APEC會議的主辦國，北京至今未確認習近平親自與會；中共中央外事辦公室主任王毅上周訪問華府，會晤美國總統拜登、國務卿布林肯(Antony Blinken)以及國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)，美方事後轉述雙方會「努力推動」第二次拜習會，此外，尊重中方何時宣布。

尚皮耶表示，「總統(指拜登)說他希望能見到習主席」，但現在不會透過更多細節；她說，「下月會發生，在舊金山 登場，這會是一場具建設性的會議，總統期待這件事情。」

媒體詢問這意味著白宮證實有拜習會了？尚皮耶說，是的，美國的立場一向清楚。

尚皮耶的發言引發關注，媒體再次尋求確認，她說，美國的目標是、目標是拜習11月在舊金山舉行一場具建設性的對話，這將會發生。

美國資深官員上周表示，中國通常在臨行前才會宣布訪問訊息，這點尊重中方的決定，而美國會努力促成且預作準備。

預計拜習兩位領導人可望APEC舉行場邊會談。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應本報詢問表示，沒有訊息可提供。

劉鵬宇引述中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅日前的說法表示，「通往舊金山不會是一馬平川，不能靠自動駕駛」，中美需要回歸兩國元首在印尼峇里島達成的共識，排除干擾、克服障礙、增進共識並積累成果。