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美中暫融冰 軍事續飄硝煙味 解放軍指美是全球動盪源頭

編譯潘勛／綜合31日電
中共中央軍委副主席張又俠。（本報資料照片）
中共中央軍委副主席張又俠。（本報資料照片）

美國及中國許多方面關係正在改善，拜登總統與中國國家主席習近平11月舉行舊金山峰會，但俄烏、以哈兩場戰爭進行中，中國解放軍高層在剛結束的北京香山論壇，試圖把美國擘繪成全球動盪、紊亂的源頭，足見兩國軍事關係仍硝煙瀰漫。

華爾街日報(WSJ)31日報導，美、中軍事關係緊張占據北京香山論壇重心；中國軍方高層抨擊華府的外交政策及軍事姿態，指責美方嚴重威脅到世界和平穩定。

中共中央軍事委員會委員副主席張又俠在香山論壇上表示，「一些國家唯恐天下不亂，故意製造動盪，插手地區問題，干涉他國內政」，那些國家插手的地方，和平穩定就不復可能。

俄羅斯國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)也在香山論壇發言，譴責美國及其西方盟友傷害俄國安全利益，恐引燃燎原戰火。俄國塔斯社(TASS)表示，西方持續、穩定升高與俄國的衝突，恐致擁核國家直接兵戎相向，引發大災難後果。

美中官員「原則上同意」安排拜登與習近平在11月舊金山亞太經合會高峰會舉行場邊高峰會，但中國軍方高層仍在香山論壇，發言火氣十足。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)31日證實美中高峰會，稱「會議將具建設性」；中國外交部則沒那麼肯定，30日稱舊金山峰會前不會一馬平川。

華爾街日報報導，拜習會可能提供兩國平台，修補今年初據稱中方偵察氣球飛掠美國領空以來，兩國呈自由落體的破裂關係。

美中外交、經濟官員近幾個月一系列高階會晤，兩國關係暫時融冰，但仍未擴展到軍事方面。

負責中國、台灣和蒙古事務的副助理部長切斯(Michael Chase)上周在智庫大西洋理事會(Atlantic Council)發言表示，美方雖願在多個層面修補軍事關係，但很不幸發現中國解放軍大致上否認、取消或無視美方大多數要求，由例行年度對話到高層領袖接觸，莫不如此。

美方官員表示，與中國軍方的接觸有限，令人惋惜；近年來中方降級與華府的軍事對話；2022年8月時任眾院議長的裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣以後，中方更是切斷一切美中軍事對話管道作為回應。

舊金山 俄國 拜登

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