監管AI發展第1步 拜登簽行政命令 業界有新發現須通報

拜登總統30日在白宮簽署有關管理AI發展與使用的第一道行政命令，右為副總統賀錦麗。(Getty Images)

拜登 總統30日在白宮簽署監督人工智能 (AI ，人工智慧)發展的行政命令，希望能平衡AI迅速發展的業界需求與國家安全和對消費者的保護。

拜登簽署的行政令引用韓戰時的國防生產法(Defense Production Act)，規定人工智能研發商須將測試結果等最新資訊通知政府，由國家標準與技術研究所(The National Institute of Standards and Technology)制定有關法規，確保AI工具在公開發行之前，先確定「安全無虞」。

美聯社報導，這道涉及隱私權、民權、消費者權益、科學研究與勞工權各層面的行政令提供「護欄」概念，未來透過立法和國際協議來加強具體內容與做法。

拜登說，人工智能潛力無窮，潛「害」也無窮，為實現潛力且防範風險，「有必要好好管理這項技術。」

行政命令用意是確保人工智能有益無害：值得信賴，有助人類，不會欺騙，更不會毀滅人類；因此，要設法讓研發和使用者獲益，但不能置公共安全於險境。

商務部則負責制定AI產品功能標誌法規，產品發行時，必須標明AI生產的內容是「真人互動」產生的，還是軟體互動產生的，消費者如何分辨。

白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)說，拜登以「迫不急待」的心情，指示幕僚盡快完成行政命令的起草工作，「不能以政府辦公的正常速度處理」。

拜登認為，政府處理社媒風險的腳步嫌遲，讓美國年輕人的心理健康深受其害。美聯社報導，AI對癌症研究、氣候變遷的掌握、提升經濟產能、改善政府服務等，都有正面的作用，但也可能扭曲大家對事實與假象(真偽)的基本概念、惡化種族與社會不平等、成為騙子和罪犯的工具。

提倡數位權利的民主與科技中心負責人吉文斯(Alexandra Reeve Givens)說， 歐盟快要完成AI防弊法案的審議，美國國會才剛起步討論，拜登政府發布指導綱領與法規概要，且聯邦政府使用AI以身作則，有「型塑民間業者行為」的作用。

國會立法與國際協約尚未完成前，行政命令的效期90天到365天不等。