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33車物資抵加薩 開戰以來最多…人道工作者：遠遠不足

編譯潘勛／綜合29日電
科威特發布的照片顯示，大批人道援助正裝上軍機，準備經埃及的拉法通道運往加薩。(Getty Images)
科威特發布的照片顯示，大批人道援助正裝上軍機，準備經埃及的拉法通道運往加薩。(Getty Images)

33輛卡車的救援物資29日抵達加薩，為以哈戰爭開打以來數量最大，但人道工作者指出仍遠遠不足；加薩衛生部表示，以軍擴大地面攻勢，平民死亡人數已超過8000人；在美國總統拜登施壓下，以色列逐漸恢復加薩地區的網路、手機通訊。

美聯社報導，人道工作者表示，救援物資雖然送達，但數千民眾衝入貨倉，爭搶麵粉及基本衛生用品，物資仍遠遠不足。

加薩衛生部表示，以軍坦克、步兵在以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)聲稱的戰爭第二階段以來，加薩民眾死亡數已逾8000人，其中大多數為婦孺，人數之多為以巴衝突數十年來之最。

以方平民喪生超過1400人，也是史無前例，主要死於7日哈瑪斯(Hamas)組織最初的攻擊行動。

埃及拉法(Rafah)過境站發言人歐瑪爾(Wael Abo Omar)表示，以色列只容細流般的救援物資進入加薩，29日33輛卡車上載送的是食物、飲水及醫藥。

華盛頓郵報報導，要求匿名的美方官員表示，在美國施壓下，以色列已恢復加薩地區大部分的通訊服務；以國27日沒給理由，便關閉當地手機、網路通訊，造成加薩對外幾乎完全不能聯絡。

紐約時報報導，拜登告訴內唐亞胡，以國必須以「符合國際法」的方式來自衛；美方相信，加薩喪失對外通聯能力，以國要負責任。

國際刑事法院主任檢察官卡林汗(Karim Khan)抵達拉法過境站，形容平民受苦「嚴重」，而自己也無法進入加薩。卡林汗也呼籲以方尊重國際法，但並未譴責以方犯下戰爭罪。

以軍29日表示，過去24小時內已襲擊450多個軍事目標，包括哈瑪斯的指揮中心、反坦克飛彈發射點。大股煙霾由加薩市升起，以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)表示，擊斃數十名巴人好戰分子，另外哈瑪斯領袖辛瓦(Yehiya Sinwar)要為7日攻擊以色列而致加薩民眾陷入戰禍負責，「我方將追捕並抓到他」。

哈瑪斯表示，手下戰士以小型武器及反坦克飛彈與進入加薩西北的以軍戰鬥之中；巴人好戰分子繼續向以國境內發射火箭，包括以色列的商業樞紐特拉維夫市。

以色列坦克及軍車大舉進入加薩走廊，加薩遍地烽火。(歐新社)
以色列坦克及軍車大舉進入加薩走廊，加薩遍地烽火。(歐新社)

加薩 以色列 哈瑪斯

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