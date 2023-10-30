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政策急轉彎 拜登明確支持以巴併存「兩國方案」

編譯潘勛／綜合29日電
拜登稱中東戰後必須考慮以巴「兩國併存」方案，這是美國政策的急轉彎。圖為支持以色列的學生在紐約哥倫比亞大學校園高舉以色列國旗。(Getty Images)
拜登稱中東戰後必須考慮以巴「兩國併存」方案，這是美國政策的急轉彎。圖為支持以色列的學生在紐約哥倫比亞大學校園高舉以色列國旗。(Getty Images)

拜登總統29日表示，等到以哈戰爭結束，中東地區領袖必須認真考慮戰後現實，以色列巴勒斯坦分別建國的「兩國方案」取得合意解方應為前提；美聯社指出，拜登面臨各方壓力，同時要打2024年連任選戰，兩國方案雖推行不易，但拜登提出來，可以減少自己被批評壓力。

拜登表示，現況已無法回到10月6日及以前；拜登指的是7日哈瑪斯(Hamas)好戰組織攻擊以色列，引發當前戰爭。白宮表示，拜登上周去電以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，也直接對他那麼說。

拜登表示，無法回到過去，也意味著當前危機結束時，必須對接下來局勢有新的願景，依美方看來就是兩國方案。

以色列與獨立的巴勒斯坦並存的兩國方案，數十年來一直難倒歷屆美國總統及中東地區外交官；美國帶頭進行和平談判，但因以色列屯墾區、釋放巴勒斯坦囚犯等事宜無法達成協議，談判在2014年崩潰，此後束諸高閣。

巴勒斯坦建國在拜登執政初期鮮少談及；去年他造訪西岸還表示「條件並不成熟」，不足以展開新的行動而達成永久和平，即便拜登向巴人重申美國長久以來都支持他們建國。

但現在以哈戰爭有急轉惡化成更廣的中東戰爭、外界擔憂愈深之際，拜登開始強調戰火一旦平息，致力於巴勒斯坦建國不再能忽視。不久之前，拜登政府還把更大的心力，放在他們認為可以達成的目標，即讓以色列與其阿拉伯鄰國關係正常化，而非重啟以巴和談。

拜登的戰後願景也非一馬平川，障礙其實不少；以色列極右派政府認為讓巴人在西岸及加薩獨立建國不切實際；控有西岸的巴勒斯坦自治政府在巴人眼中殊少信譽；此外美國即將在2024舉行總統選舉，讓拜登看來不像理想的兩方斡旋人。

只是拜登近幾日與中東領袖電話交談已挑起兩國方案，白宮表示，拜登與埃及總統賽西(Abdel Fattah el-Sissi)所談的中東可長可久和平方案，就包括巴勒斯坦建國。不願具名的白宮官員表示，拜登仍然相信，自己與團隊釋出希望，明確表示支持巴人建國，很是重要。

拜登稱中東戰後必須考慮以巴「兩國併存」方案，這是美國政策的急轉彎。圖為支持巴勒斯...
拜登稱中東戰後必須考慮以巴「兩國併存」方案，這是美國政策的急轉彎。圖為支持巴勒斯坦民眾在白宮外揮舞巴勒斯坦旗幟。(歐新社)

拜登 巴勒斯坦 以色列

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