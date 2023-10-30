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拜登增人道援助 促內唐亞胡護平民 蘇利文：美準備支持人道停火

編譯潘勛／綜合29日電
美國總統拜登(左)敦促以色列總理內唐亞胡要保護巴勒斯坦平民，圖為拜登10月中旬訪問以色列，與內唐亞胡會談。(路透)
美國總統拜登(左)敦促以色列總理內唐亞胡要保護巴勒斯坦平民，圖為拜登10月中旬訪問以色列，與內唐亞胡會談。(路透)

美國29日向以色列施壓，要求其保護加薩地區平民，另立即增加給當地的人道濟助，白宮表示，拜登總統去電以國總理內唐亞胡時指出，以國有權自衛但應以符合國際法的方式為之；國家安全顧問蘇利文表示，美方已做好準備，支持以國與巴人好戰組織哈瑪斯(Hamas)的人道停火，以便釋放被劫持在加薩的人質。

路透(Reuters)報導，拜登另與內唐亞胡討論各項行動，俾保護被劫持的200多名人質。

白宮表示，拜登也強調，有必要立即、大量增加人道救濟，因應加薩平民的需要；當地的補給日益短絀。

加薩當地已有數千人死亡，且人數上升之中，拜登政府遭逢與日俱增的壓力，要明確指出自己對以色列的堅定支持，不意味給空白支票，讓以國得以在凋蔽的加薩為所欲為。

國安顧問蘇利文上有線電視新聞網(CNN)表示，美方相信以軍無時不刻應把各種可能手段考量在內，將軍事攻擊合理可打的哈瑪斯恐怖分子，與平民百姓區別開來。

蘇利文另表示，內唐亞胡有責任，要「節制」西岸地區極端猶太屯墾民，那些人若向西岸無辜民眾逞暴，是完全無法接受的事。

因為食物、飲水及醫藥短絀，數千加薩人29日衝入聯合國貨倉及分配中心，想取得救濟物資。

國會山莊報(The Hill)報導，蘇利文另上美國廣播公司(ABC) 「本周」(This Week)節目指出，外界一直有所努力，想讓哈瑪斯劫持在加薩的人質安全獲釋；雖無法透露細節，但美國與區域盟友包括以色列都在想拯救人質。

蘇利文表示，還在設想方法，準備支持人道停火，以便人質能平安離開；政府無時不刻都在努力，拜登總統認為，再也沒比美國公民平安送還更重的事，當然還有以色列及其他國家公民。

哈瑪斯7日攻擊以色列時綁架200多名人質，此後只有4人獲釋，包括兩名美國人；以國周末升高地面入侵加薩軍事行動，讓外界更憂心當地平民以及哈瑪斯所扣人質的安全。

白宮國安顧問蘇利文說，美國「準備」支持人道停火，以拯救人質。(美聯社)
白宮國安顧問蘇利文說，美國「準備」支持人道停火，以拯救人質。(美聯社)

加薩 拜登 哈瑪斯

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