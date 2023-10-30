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失言也沒差？共和黨猶太聯盟年會 川普大受歡迎：我愛以色列

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普雖讚「真主黨聰明」，但在「共和黨猶太聯盟」年度會議中，他仍是全場注意焦點，他在演說中說「我愛以色列」。（Getty Images）
前總統川普雖讚「真主黨聰明」，但在「共和黨猶太聯盟」年度會議中，他仍是全場注意焦點，他在演說中說「我愛以色列」。（Getty Images）

共和黨猶太聯盟」(RJC)年度會議本周末在拉斯維加斯舉行，角逐共和黨2024年總統初選的多位候選人出席，但前總統川普是全場注意焦點。Politico新聞網站分析，從川普在這場論壇的高人氣可以看出，川普在初選全面稱霸，即使出現失言錯誤，很快就獲得支持者原諒。

在威尼斯人酒店(Venetian Resort)舉行的「共和黨猶太聯盟」會議發言的共和黨初選候選人裡，壓軸出場的川普獲得掌聲最熱烈。逾千名觀眾忙著拿手機為川普拍照。

就在以色列10月7日遭哈瑪斯組織(Hamas)突襲、造成1400人死亡之後，川普曾因批評以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)而引發爭議，川普同時形容黎巴嫩伊斯蘭組織真主黨(Hezbollah)「非常聰明」。

Politico新聞網站報導，川普28日演說中並未提及兩周前的失言風波，聆聽演場的觀眾也未要求川普說明。「共和黨猶太聯盟」執行長布魯克斯(Matt Brooks)說，人們是以川普的所作所為評斷川普，「而不是以輿論雜音來論斷」。川普任內將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷。

川普在演說中表示：「我愛以色列。」他說，這次戰爭所有人命犧牲都是哈瑪斯的責任。

前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)「共和黨猶太聯盟」年會上則對川普提出批評表示：「如果身為總統，我不會讚美真主黨。我也不會在悲劇與戰爭期間去批評以色列總理。」佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)也在演說中指出：「除非我們更換團隊，選出新的領導人，否則我們將繼續面臨糟糕後果。」

另一方面，前任聯邦住屋及都市發展部長卡森(Ben Carson)29日在愛阿華州一場演說中為川普再戰2024背書。卡森曾參加共和黨2016年總統初選，川普贏得2016年總統大選之後，卡森則獲川普延攬入閣。

前總統川普雖讚「真主黨聰明」，但在「共和黨猶太聯盟」年度會議中，他仍是全場注意焦...
前總統川普雖讚「真主黨聰明」，但在「共和黨猶太聯盟」年度會議中，他仍是全場注意焦點，他在演說中說「我愛以色列」。（Getty Images）

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