川普效應 喬治亞州地方選情兩極化

喬州瓊斯溪市議員史黛西‧斯金納接受「退伍軍人支持川普」團體支持時，她透露投身政壇是基於民主黨「要開始滲透地方層面」。（美聯社）

時序進入2024年總統大選，喬治亞州瓊斯溪(John's Creek)及其周遭的亞特蘭大郊區競選局勢動態，反映前總統川普 2016年參選以來，分裂的政黨與文化分歧影響當地競選活動；部分社運人士與選民如今將這些名義上的無黨派競爭，視為形塑國家認同的關鍵前線。

美聯社報導，喬州瓊斯溪市議員史黛西‧斯金納(Stacy Skinner)接受「退伍軍人支持川普」(Veterans for Trump)團體支持時，透露她投身政壇是基於民主黨 「要開始滲透地方層面」。

斯金納已宣布角逐亞特蘭大郊區瓊斯溪市議會連任選戰，當地居民約8萬5000人。

44歲的斯金納並未公開宣揚她獲得挺川團體的支持，僅自述為「保守派」，斯金納的非裔對手德文‧戴伯尼(Devon Dabney)則遭質疑為「披著共和黨 皮的民主黨人」。

支持斯金納的共和黨志工貝西‧克萊默(Betsy Kramer)表示，「人們有權知道他們投票給誰，我不會投給民主黨人。我擔心民主黨接管北富爾頓郡，整區都會面臨劇變。」瓊斯溪位於富爾頓郡亞特蘭大市中心北方約30哩處。

2020年，該區選民即在民主黨候選人拜登以些微差距擊敗當時爭取連任的川普總統時，發揮重要影響力。

幾十年來，這片都會區的人口分佈與政治版圖變得更多元，亞裔、非裔和西語裔人口都有所成長，有助提高民主黨的得票率。

此外，部分仍占北富爾頓郡選舉多數的共和黨人，未與川普和茶黨同調，茶黨是反對華府政治繼承派並擁護保守與自由哲學的團體。

2020年，川普在該區的表現遠不如共和黨歷年成績；川普在500萬選民中，以不到1萬2000票輸掉喬州。

同一區域曾將喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)送進州參議會，拉芬斯伯格在川普失敗的選舉被竊論及相關行動中扮演要角。

追蹤選舉趨勢的「密西根州立大學」政治學教授莎拉‧雷克豪(Sarah Reckhow)指出，地方媒體沒落表示選民接收全國性的政治訊息，選民訴求圍繞文化熱點而非地方政策，投票率低迷則強化積極參政且有黨派傾向公民的權力。