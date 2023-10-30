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全美第一州 新罕州大選初選 拜登「策略性」不參加

編譯陳韻涵／綜合29日電
新罕布夏州民主黨大選初選共有21人選，明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯加入戰局。（路透）
新罕布夏州民主黨大選初選共有21人選，明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯加入戰局。（路透）

新罕布夏州初選選票參選人名冊底定，共有21位民主黨人和24位共和黨人參選，但沒有拜登總統，明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)加入戰局。

民主黨全國委員會(DNC)今年不顧新罕州州法明訂該州必須為全美第一個初選州的規定，強制延後新罕州初選日期，並將採取「非正式候選人競選者」（手寫投票之意）(write-in campaign)的策略；拜登支持DNC對第一個初選州做法，因此不會出現在新罕州的民主黨初選選票上。

儘管拜登將在新罕州採取非正式候選人競選者的策略，但新罕州的民主黨初選登記卻未交白卷。

在新罕州參加總統初選，要繳交候選資格聲明(Declaration of Candidacy)和1000元的費用，這是全美各州最低的參選費。  

新罕州州務卿斯坎倫(David Scanlan)表示，「對於支持率不高，但有總統夢的任何人，新罕州是夢想可能實現之處，許多名不見經傳的參選人在此投入總統初選。」

民主黨共有21人在新罕州提交參選文件，包括12日交件的勵志暢銷書作家瑪麗安‧威廉森(Marianne Williamson)。

新罕布夏州民主黨大選初選票名字底定，勵志暢銷書作家瑪麗安·威廉森在最後一天繳交文...
新罕布夏州民主黨大選初選票名字底定，勵志暢銷書作家瑪麗安·威廉森在最後一天繳交文件，向拜登下戰帖。（路透）

主打改變與世代交替的菲利普斯27日在新罕州宣布參選，並於初選文件繳交的最後一天，提交角逐該州民主黨初選的文件，正式向拜登下戰帖。

另外，民主黨人德瑞莎‧布科維納(Terissa Bukovinac)提交文件時，很意外有一小群記者採訪她。主張人工流產違法的她說：「我希望讓墮胎受害者被看見，並在民主黨的政治版圖中，協助塑造支持生命的強烈立場。」

共和黨則有24人登記參選，其中共和黨人瑞秋‧斯威夫特(Rachel Swift)穿著國旗裝與短裙現身，她主張大麻與性交易合法化，終結人口販運。

數十人登記初選是新罕州的慣例，新罕州2020年有33位民主黨人和17位共和黨人登記參選；全盛時期在1992年，當時有61人參選。

新罕州過去一世紀以來，都是全美第一個舉辦總統初選的州，該州州法賦予州務卿絕對的權力，決定初選日期並依據其他州的初選日前，更動並提前新罕州初選至少一周。

不過，DNC的2024年黨內議程將南卡羅來納州排在2月3日最早初選，內華達州與新罕州接續排在2月6日；新罕州州府已表示，不會遵照民主黨的新日程安排。

民主黨 拜登 共和黨

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