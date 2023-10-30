拜習會仍存障礙 王毅：通往舊金山 非一馬平川

拜習會到底11月能否舉行，又傳有變化。圖為國務卿布林肯(左二)27日在華府國務院與中國外長王毅(右三)會談，雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。(新華社)

中國外交部北京時間29日發布中國外交部長王毅 在華盛頓前一日參加華府智庫「阿斯本戰略集團」(Aspen Strategic Group)座談會後的新聞稿，王毅表示，「通往舊金山 」不會是「一馬平川」，不能靠「自動駕駛」。

拜登總統美東27日在白宮接見王毅，王毅訪美期間另會晤國務卿布林肯(Antony Blinken)，以及白宮國安顧問蘇利文(Jacob Sullivan)。原來各方都認為11月舊金山的拜習會 成形。

鋪路拜習會 達原則上協議

亞太經濟合作會議(APEC)11月在舊金山登場，美聯社28日引述熟悉峰會計畫工作的匿名美國官員說法報導，會後雙方就舉行「拜習會」達成「原則上的協議」。

中國外交部29日聲明指出，王毅表示「通往舊金山」不會是「一馬平川」，仍須排除干擾，克服障礙。

王毅28日參加「阿斯本戰略集團」主辦的座談會時表示，此次訪美，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，溝通共同關心的事務，釋出穩定和改善兩國關係的積極訊號。

美中保持對話 有益且必要

中國外交部新聞稿指出，王毅表示中美之間存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話有益且必要。

這場峰會將讓美中雙強在繼續全球競爭之際，重新啟動於今年稍早急劇惡化後持續緊繃的雙邊關係。王毅訪美之際，美國收緊先進科技的出口管制，中國則在東海與南海更加獨斷。

「重回峇里島 不能靠自動駕駛」

王毅強調，雙方都同意朝著實現「舊金山元首會晤」共同努力，但也表示「通往舊金山不會是一馬平川，不能靠自動駕駛」。 為此，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，「排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果」。

據中方發布，與會人員表示，穩定的美中關係符合雙方利益。美國戰略界不贊同「美中接觸失敗論」，支持雙方重啟各領域對話，透過深入溝通增進了解，防止誤解誤判。

這是美中高層在俄羅斯與烏克蘭戰爭，和以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)衝突加劇之際的最新一次會談，雙方將探索穩定情勢的解決辦法。

美聯社報導，拜登與王毅的會談內容包括軍事、財經、科技、文化交流與合作，以及中東與烏克蘭事務。