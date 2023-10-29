關係回溫 美中直航11月9日起每周增至70班

美國運輸部27日宣布增加美中定期直航客運航班，自11月9日起，直飛航班預計從目前每周48班增至70班。(美聯社)

美中高層近期互動密切，兩國關係逐漸改善。美國運輸部27日宣布增加美中定期直航客運航班，自11月9日起，美中直飛航班預計從目前每周48班增至70班(每個往返為一班)。

運輸部表示，正在跟中國對等機構進行「持續且有建設性的對話」，促進美中航空市場逐步廣泛重啟。運輸部的新聞稿說：「本部擬制定一個路線圖，以分階段、可預測地恢復應得的能力。」

全球兩大經濟體逐步取消疫情 期間實施的航班服務限制，顯示關係有回溫跡象。美中往返客運航班增加數小時前，中國外交部長王毅結束了在華盛頓與國務卿布林肯及國家安全顧問蘇利文為期兩天的會談，並獲拜登總統接見。

美國聯航公司一位高管對彭博社表示，該公司贊成逐步恢復美中航班。新冠疫情爆發前，兩國之間的航班平均每周超過300班，疫情趨緩後，由於美方對航班數增加持保留態度，兩國之間的航班一直難以恢復到較高水平。美國官員認為，中國採取嚴格的疫情控制措施，違反了兩國之間的現有協議。

美國運輸部8月同意從10月29日起將美中往返航班數量從每周12班增加到24班，由美國三大航空公司和中國六家航空公司共享。按照航權對等原則，由美國的航空公司每周執行的美中往返航班亦會隨之增至35班。擴容後，兩國航空公司每周運營的美中往返客運航班合計達到70班。

美聯航早前表示，作為之前增加航班的一部分，將於11月恢復舊金山 和北京之間的航班。

澎湃新聞報導，中國航空公司目前經營美國航線 的包含國航、首都航、東航、南航、海航、川航以及廈航。

國航表示，將於11月1日復航北京至舊金山的直飛航班，每周三、六兩個往返航班。東航表示，10月29日恢復上海浦東至舊金山航線，每周五、周日執行。南航表示，冬春航季集團將陸續恢復廣州—武漢—舊金山航線。

今年以來，美中航班已多次增班。今年5月3日，美國運輸部在時隔三年後首次宣布新增美中往返直飛航班，中國航司每周可營運12班，而後8月11日宣布，自9月1日起可營運18班，並於10月29日起增至每周24班。

過去三年受疫情以及美中關係影響，美中航班大規模削減，即便恢復至每周70班，仍與新冠疫情爆發前2019年時的航班量有較大差距，當時美中每周有約325個航班。

民航業內人士表示，冬季適逢美中兩國多個假日，在美華人華僑和留學生等回國需求，以及中國遊客赴美需求都大增。隨著美中兩國簽證能力逐漸恢復，兩國人員往來需求也不斷得到釋放。此次增加航班算是因應市場需求適時調整，在確保航空公司合理利潤的前提下，盡力滿足旅客需求。