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拜習會仍有變數？北京憂美對台軍售讓習近平尷尬

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統(右)27日在白宮會見到訪的中共中央政治局委員、中國外交部長王毅(右三)，討論美中關係和國際局勢，國務卿布林肯(下左二)和白宮國家安全顧問蘇利文(下左一)作陪。(新華社)
拜登總統(右)27日在白宮會見到訪的中共中央政治局委員、中國外交部長王毅(右三)，討論美中關係和國際局勢，國務卿布林肯(下左二)和白宮國家安全顧問蘇利文(下左一)作陪。(新華社)

美方官員28日表示，拜登總統及其國安團隊與中國外長王毅本周舉行的兩天會議，已為11月在舊金山舉行「拜習會」達成「原則上的協議」。中國外交部公開評價王毅訪美會議時也指出，「雙方同意共同努力推動兩國元首在舊金山會晤」。

美聯社報導，在歷經數月為修復關係而進行的謹慎外交行動後，11月在舊金山舉行拜習會已敲定。這場峰會將讓美中雙強在繼續全球競爭之際，重新啟動於今年稍早急劇惡化後持續緊繃的雙邊關係。

拜習會計畫趁11月中旬舊金山亞太經合會(APEC)領袖峰會之便舉行。美中官員均表示，美中元首會談是確定兩國關係基調和議程的最重要管道；對中國這個由上而下驅動的體系來說，尤其關鍵。

但另一位美國官員提到，王毅26日及27日在華府兩天會議上達成的共識，並非峰會篤定舉行的鐵證。中國官員也稱，目前還有三周時間，北京擔心美國若採取一些行動，如批准對台軍售，會讓中國國家主席習近平難堪，或讓與拜登的國內政治對話變得困難。本月稍早拜登政府加強限制對中國半導體出口，已被北京譴責為打壓經濟。

目前華府與北京在台灣、科技及最近的中東問題上都存在分歧。據美中官方報導，王毅與白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)和國務卿布林肯(Antony Blinken)的會談中，包括台灣議題、以色列與哈瑪斯戰爭、南海問題，都曾被提及。

美國官員曾表示，他們不預期北京將保證習近平一定會參加拜習會和APEC峰會。但官員現在指出，中國官員一直在為習近平參加峰會做準備，也已預訂了舊金山旅館房間；習近平已明確發出他對峰會感興趣的信號。

華府和北京這幾個月來一直在努力修復關係，除了拜登政府陸續派遣高級官員赴中，美國其他政治領袖也跟進。最近幾周，習近平接見了美國聯邦參議員兩黨代表團及加州州長紐森(Gavin Newsom)；從外交禮節來看，習近平其實並非非見他們不可。

習近平 北京 舊金山

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