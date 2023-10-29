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中國防長懸缺 香山論壇讓2軍委副主席接待

記者廖士鋒／綜合報導
早在10月17日塞爾維亞防長訪問北京時，就是由中共軍委副主席張又俠出面接待，如今香山論壇召開，張又俠與另一軍委副主席何衛東分別接待蒙古、越南、寮國防長。（取材自塞爾維亞國防部官網）
早在10月17日塞爾維亞防長訪問北京時，就是由中共軍委副主席張又俠出面接待，如今香山論壇召開，張又俠與另一軍委副主席何衛東分別接待蒙古、越南、寮國防長。（取材自塞爾維亞國防部官網）

北京香山論壇29日開幕，由於中國國防部長李尚福已在幾天前被免職，官方先前透露「中央軍委領導將與有關國家防務部門和軍隊領導舉行雙邊會見活動」。官方28日消息指出，中共中央軍委副主席張又俠、何衛東當天分別會見來訪出席香山論壇的越南、寮國、蒙古防長。

本屆香山論壇，焦點仍在美軍代表團出席，預料將與解放軍會面重啟兩軍對話。美國軍方26日證實，將指派負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯(Cynthia Carras)代表國防部出席北京香山論壇。

根據中國國防部消息，中央軍委副主席張又俠28日在北京的八一大樓分別與寮國副總理兼防長占沙蒙、蒙古防長賽汗巴亞爾舉行會談。張又俠對占沙蒙表示，希望兩軍持續加強各層級交往，不斷拓展邊防、政工、聯演聯訓等領域交流合作，增進兩軍互信、維護共同安全，推動兩軍關係全面深入發展。占沙蒙則重申寮國堅定奉行一個中國原則。

張又俠另外向賽汗巴亞爾提到，雙邊關係近年來保持良好發展勢頭，解放軍願與蒙古國軍隊一道，密切高層交往，加強交流合作。

此外，中共另一軍委副主席何衛東也於28日在北京的八一大樓與來訪的越南防長潘文江會談。何衛東強調，希望兩軍進一步密切高層交往，拓展務實合作，為推動兩國關係健康穩定發展、維護地區和平穩定貢獻力量。

第10屆北京香山論壇於29日至31日舉行，是時隔四年再次線下舉行。論壇籌備工作委員會常務副秘書長趙羽飛此前公布，這一論壇在北京國際會議中心舉行，包含國防部長級以上代表22位，軍隊總長級代表14位出席。

按照往例，中國國防部長通常會在香山論壇發表主題演講，並會見來訪的代表團。但李尚福自8月底之後就再未公開露面的消息，直到10月24日被全國人大常委會免去其國務委員、國防部長、國家中央軍委委員職務，當局並未任命新防長。此前，塞爾維亞副總理兼國防部長佛契維奇10月17日在中國訪問時，就是由張又俠出面會見。

國防部 北京 越南

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