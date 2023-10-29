美菲防長聯合聲明：中菲船艇碰撞 適用美菲防禦條約

在菲中兩國發生艦艇碰撞事件後，美菲國防部27日在聯合聲明中表示，美菲共同防禦條約適用兩國包括海防隊在內的公務船，也涵蓋南海等太平洋任何地方。圖為美菲兩軍舉行聯合軍演。(美聯社)

中國海警及海上民兵22日在仁愛礁(仁愛暗沙)水域與菲律賓補給船和海防艇發生碰撞，引發中菲互相指責，並升高南海緊張情勢。對此，美菲國防部 27日在聯合聲明中表示，兩國國防部長已經通電話商討，美菲共同防禦條約適用兩國包括海防隊在內的公務船，也涵蓋南海等太平洋任何地方。

美國國防部長奧斯丁 和菲律賓防長鐵歐多洛26日通話討論這起事件，提及中方前述危險和非法行動，使菲方人船面臨危險。兩人重申美菲共同防禦條約適用兩國公務機船與武裝部隊，美菲將致力加強雙邊協調合作，並支持菲軍現代化。

奧斯丁強調美國對馬尼拉和印太的承諾堅若磐石，也肯定美菲近來的軍事合作，包括9月在菲律賓巴拉旺島外海的海上聯合巡弋。北京22日則將碰撞責任歸咎菲方，指控菲方船隻惡意「碰瓷」、製造事端。

美國已派遣海軍核動力航空母艦「雷根號」(USS Ronald Reagan)本周赴菲訪問，表達對菲國及南海補給行動的支持。美國還邀請菲律賓主要媒體記者登上在呂宋海峽以東航行的「雷根號」採訪。雷根號約有5000名機組員，其中150人有菲律賓血統。

在菲中兩國發生艦艇碰撞事件後，美菲國防部27日在聯合聲明中表示，美菲共同防禦條約適用兩國包括海防隊在內的公務船，也涵蓋南海等太平洋任何地方。圖為美菲兩軍舉行聯合軍演。(美聯社)

美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶(Kanishka Gangopadhyay)說，雷根號的訪問是美國與菲律賓夥伴關係和同盟的象徵。

另外，聯邦參議員韋克爾、里契及魯比歐25日致聯名信予總統拜登 ，呼籲加大對菲支持，並細數自8月以來，中國官民船舶在南海多次採取的咄咄逼人行動。

這三位國會議員分別是聯邦參院軍事委員會、外交委員會和情報委員會的共和黨首席議員。信中要求拜登就支援菲律賓海軍在仁愛礁坐灘的馬德雷山號登陸艦，提出完整計畫，包括列舉國防和非國防行動選項。菲方1999年將這艘二戰期間建造的老舊軍艦故意擱淺在仁愛礁並派兵駐守，欲藉此宣示其主權。