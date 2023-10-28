恐捲中東衝突…美空襲敘利亞 同日哈瑪斯率團訪俄

美戰機27日空襲敘利亞東部兩處與伊朗革命衛隊有關的民兵基地，以報復他們攻擊美軍基地。(Getty Images)

美軍兩架F-16戰機26日深夜對敘利亞東部兩個與伊朗 革命衛隊有關地點發動空襲，以報復上周起連續針對該地區美國基地和人員的無人機和導彈襲擊之際，哈瑪斯一個代表團當天也抵達俄羅斯訪問，導致外界憂心美俄兩國可能被捲入加薩 衝突，讓戰事擴大。

儘管美方堅稱這次襲擊與持續升溫的以哈衝突無關，但外界普遍認為，這次行動顯示拜登政府有意利用軍事手段「維持中東平衡」，更不排除有意讓美軍直接介入中東危機；也有分析認為，這次空襲是公開警告伊朗不要利用地區的動盪而蠢動。

克里姆林宮指出，美軍的空襲將加劇地區的緊張局勢；儘管發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)排除俄方捲入衝突，但形容美方的做法「非常糟糕」。

與此同時，哈瑪斯一個代表團26日訪問莫斯科，雖然以色列 要求俄羅斯驅逐代表團，聲稱這會被視作支持「恐怖主義」，但培斯科夫指出有必要繼續與各方接觸，當然也繼續與以色列對話。

目前各方均擔憂以哈衝突進一步擴大。

美方雖然相信伊朗協助哈瑪斯襲擊以色列，但從未公開將駐中東美軍遇襲與以哈衝突相聯起來。

伊朗官員則公開批評美國向以色列提供武器，用於襲擊加薩地帶。外長阿卜杜拉希揚警告，如果以軍不停止進攻加薩，美國將「無法倖免於這場大火」。美方回嗆若伊朗繼續在中東針對美軍，「美方會作出反應」。

「華盛頓中東研究所」敘利亞及反恐項目主任利斯特分析，伊朗會測試美方的紅線，拜登政府則不排除冒着局勢全面升級風險，用武力阻止伊朗進一步動作。

歐巴馬任內負責中東政策的前白宮顧問羅茲(Ben Rhodes)警告，中東現在是一個等待被點燃的「火藥桶」，衝突擴大的風險是萬二分真實。「戰略與國際研究中心」高級副總裁奧爾特曼(Jon Alterman)認為，若情況劇變，很多地方或會同時且非常迅速惡化。

伊朗支持的真主黨武裝分子已與以軍交火，也門的胡塞叛軍早前發射火箭，迫使美軍戰艦將之擊落，都是不祥先兆。