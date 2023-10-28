巴勒斯坦懇求停止轟炸 聯大決議：加薩立即人道停火

以哈衝突愈演愈烈，在以色列27日對加薩地帶發動地面攻勢的同時，哈瑪斯也對以色列猛烈砲擊。圖為特拉維夫的一位父親一手提著槍，一手摟著兒子躲巴勒斯坦砲火。(Getty Images)

聯合國 大會193會員國27日通過加薩 決議，呼籲有關各方在加薩地區立即且持續「人道主義停火」；這是10月7日加薩戰事爆發以來，聯合國首度正式反應，但不具約束力。

會員國以120票贊成、14票反對、45票棄權，通過了阿拉伯國家起草的決議案，加拿大提出修正案被否決。加拿大修正案譴責哈瑪斯對以色列 發動「恐怖攻擊」，並要求哈瑪斯立即釋放所有人質。

聯合國加薩局勢緊急大會，113國代表登記發言，約旦駐聯合國大使赫穆德(Mahmoud Hmoud)代表22個阿拉伯國家發言，要求大會通過決議後立即行動，以免加薩地區局勢更加惡化。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾(Riyad Mansour)在聯大懇求以色列停止轟炸，以色列堅稱要剿清哈瑪斯，很快將大舉進兵，直撲哈瑪斯老巢。

聯合國大會193會員國27日通過加薩決議，呼籲有關各方在加薩地區立即且持續「人道主義停火」。圖為巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾(中)在聯大會議上懇求以色列停止轟炸加薩。(Getty Images)

過去兩周，因為安理會15國連續四次協商都無法達成決議，阿拉伯國家只好寄望聯合國大會。安理會的決議有約束力，大會決議沒有，但具「全球意見」的指標意義。

88國贊成加拿大提出的修正案，55國反對，23票棄權，未達投票國三分之二多數票，無法成為大會表決案。赫穆德籲請各會員否決加拿大提案，說「以色列該為正在發生的殘暴事件負責，更該為它地面入侵加薩後，將犯的殘酷暴行負責」。

加薩衛生部說，哈瑪斯突襲以色列，造成1400以色列人死亡，隨後以色列空襲報復，導致7000多名巴勒斯坦人喪生。加拿大駐聯合國大使芮伊(Robert Rae)說，阿拉伯國家的議案，彷彿10月7日的事已被忘光。加拿大修正案有譴責哈瑪斯「該為恐怖攻擊史上最嚴重事件之一負責」字眼。

巴基斯坦大使艾克然(Munir Akran)說，阿拉伯議案不提以色列，也未譴責以色列，加拿大真要平等，就犯罪雙方都提，要不然就都不提。此話一出，全場報以熱烈掌聲。美國大使湯瑪斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield )認為阿拉伯議案不利以巴兩國共存的願景。