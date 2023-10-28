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拜登質疑巴勒斯坦傷亡數字 加薩公布逾7000名死者姓名

編譯廖振堯／綜合27日電
巴勒斯坦在拜登總統質疑巴勒斯坦人傷亡數字的真實性後，27日公布了逾7000名死者的姓名。圖為被以色列空襲炸死的加薩民眾。(Getty Images)
巴勒斯坦在拜登總統質疑巴勒斯坦人傷亡數字的真實性後，27日公布了逾7000名死者的姓名。圖為被以色列空襲炸死的加薩民眾。(Getty Images)

以哈衝突爆發已經三周，以色列反擊行動也造成許多加薩居民死亡。但拜登總統25日質疑巴勒斯坦官員提供的傷亡數字，加薩衛生部對此回應一份212頁的文件、列出約7000名喪生的巴勒斯坦人的姓名和身分。

路透報導，拜登25日在記者會說「對巴勒斯坦人使用的數字沒有信心」，但沒有解釋原因。

以色列軍方發言人本周也說，加薩衛生部「不斷誇大平民傷亡人數，且過去曾被發現撒謊」。他舉17日加薩醫院遭襲為例，稱加薩衛生部最初報告死亡人數為500人，但後來修正為471人。

聯合國和其他國際機構表示，最終傷亡數字與加薩衛生部在襲擊發生後立即報告的數字之間可能存在微小差異，但他們普遍相信這些數據。

聯合國人道事務協調廳(OCHA)表示，現階段聯合國幾乎不可能每天都核對數字，但依然持續將加薩衛生部的數據納入報告中並標明資料來源。

人權觀察(Human Rights Watch)也認為傷亡數字總體來說是可靠的，在核對過去加薩襲擊事件時沒有發現重大差異。該組織以巴事務部主任夏奇爾(Omar Shakir)表示，自10月7日以來公佈的數字總體上與人們預期的規模一致或合理，考量到轟炸強度以及透過證詞、衛星影像和其他方式在實地看到的情況。

雖然哈瑪斯掌控加薩並嚴管當地資訊，加薩衛生部應還是巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)下轄單位。自治政府發言人表示，衛生部根據醫院、救護車和緊急服務部門收到的數字，與巴勒斯坦紅新月會(Palestinian Red Crescent Society)協調後再報告傷亡總數，最初是根據年齡、性別和受傷類型識別，隨後才確認完整的身分；人數一開始是在加薩報告，檢查後再於巴勒斯坦自治政府更新，但差異通常很小。

加薩 巴勒斯坦 聯合國

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