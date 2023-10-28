以色列陸空攻擊擴大 加薩斷線孤立曝慘況

以色列雖在各國壓力下推遲進攻加薩，但27日仍展開大規模且密集的空襲，誓言剷除哈瑪斯。（Getty Images)

以色列 空中及地面部隊27日加強加薩 走廊的軍事行動，密集轟炸，夷平加薩走廊的網路及通訊，讓當地230萬人無法彼此及對外界聯絡，資訊近乎斷絕；以軍表示將「擴大」當地地面軍事行動；巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯 (Hamas)矢言將「全力」出擊，反制以軍攻勢；加薩通訊業者表示，電訊已近乎完全斷絕。

美聯社報導，以國軍方的宣布，透露即將全面入侵加薩，掃蕩統治當地的哈瑪斯；夜幕降臨幾個小時當中，以軍不斷空襲，爆炸火光照亮加薩市夜空。電訊業者「巴勒斯坦電信」(Paltel)表示，空襲及轟炸致網路、手機及室內電話服務「完全斷絕」；如此意味空襲而致的死傷、地面入侵的細節無法立即得知，只有一些衛星電話仍能運作。

以色列狂轟加薩，當地已全部斷訊，以國預告即將擴大地面攻擊。（美聯社）

加薩大多數電力幾周前便已切斷，加薩人陷入孤立，只能躲在房屋及掩體裡，糧食及飲水逐漸用完。住加薩以外的親戚與他們簡訊交談突然斷絕，電話也一直打不通。

聯合國加薩人道協調官琳恩‧哈斯丁斯(Lynn Hastings)在X社媒(前推特)貼文表示，沒有電話及網路，醫院及救援行動無法進行。紅新月會(Red Crescent)表示，已無法聯絡醫療團隊，居民也無法叫救護車，搜救人員只能循著爆炸聲去找傷患；國際救援團體表示，使用衛星電話，他們只能接觸到幾位幕僚工作員。

「保護記者委員會」(Committee to Protect Journalists)警告說，全世界失去窗口，無法了解戰爭實情；資訊真空將被要命的宣傳戰、不實假新聞填滿。

以色列將加大在加薩走廊的地面軍事行動。（Getty Images)

以色列國防軍(IDF)發言人哈加里(Daniel Hagari)27日晚間指出，地面部隊正擴大活動，強力出擊，以達成戰爭各項目標；讓外界疑問許久的以軍地面入侵加薩是否已經展開。

他在電視新聞發布會中指出：「過去幾個小時，我們擴大對加薩攻擊。」他表示，以色列空軍對隧道和其他基礎設施進行大規模攻擊。

路透(Reuters)報導，哈瑪斯27日稍早表示，其戰士正沿與以色列交界處與以軍激烈交戰。

哈瑪斯在27日稍早聲明表示，麾下軍事部隊正沿東北部拜特哈農鎮(Beit Hanoun)及中部布萊伊(Al-Bureij)地區交戰；卡薩姆旅(Al-Qassam Brigades)以及所有巴人抵抗部隊已做足準備，將全力挫敗入侵以軍；以國總理內唐亞胡及其敗北軍隊將無法達成任何軍事勝利。