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眾議院新任議長強生 赴白宮晤拜登商援以烏

編譯盧炯燊／綜合26日電
眾議院新任議長強生(前排左)先前知名度不高，當選後不少共和黨人搶著和他合影。(Getty Images)
眾議院新任議長強生(前排左)先前知名度不高，當選後不少共和黨人搶著和他合影。(Getty Images)

國會眾院新任議長強生(Mike Johnson)正式接掌議事槌的次日，24日即前往白宮與拜登總統會面，與拜登討論了總統要求國會撥款1060億元以協助以色列、烏克蘭等問題；強生隨後在國會告訴媒體，這是一次富有成果的會議，但他沒有透露細節。

同時會面的還有眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)。

白宮官員透露，拜登先與強生及傑佛瑞短暫會面，之後其他眾議院領袖及部分國會議員，參加了在白宮戰情室舉行的援助以、烏的機密簡報會。

強生當選後，眾院25日隨即通過決議案，支持以色列，並譴責哈瑪斯的殘酷戰爭；而接下來就是處理停滯不前的政府撥款法案。

雖然強生表達了協助以色列對抗哈瑪斯的重要性，然而他對提供撥款協助烏克蘭對抗俄羅斯則興趣不大，這也是他一貫的態度。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)說，強生到白宮前兩人曾商討過，對方非常明確的表示，必須確保美國邊境的安全，也希望支持以色列，而拜登談及的所有其他項目都是次要的。

目前擺在國會面前的，就是必須在11月17日前再次為政府提供資金，否則聯邦將面臨關閉的風險。拜登也希望向以色列及烏克蘭提供近1060億元的軍事和人道援助。

按照目前的情況來看，眾院共和黨人似乎要將拜登的援助計畫分開，一方面迅速投票支持援助以色列，對烏克蘭則作其他選擇，例如將之與加強美國南部邊境安全的措施聯繫起來。

共和黨籍眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul，德州)認為，從在白宮戰情室觀察所得，相信強生對共和黨人分開處理拜登的援助計畫，是持開放態度。

與此同時，為了避免政府停擺，強生有必要在共和黨極右翼的要求，與維持政府運作的現實之間取得平衡，否則只會重蹈被罷免的前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的覆轍。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 眾院 以色列

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