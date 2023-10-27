我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

蓋茨沾光：強生當選 MAGA興起

記者顏伶如／綜合報導
佛州聯邦眾議員蓋茨先前因眾院議長難產被批，強生獲選後，他跟著沾光。（美聯社）
佛州聯邦眾議員蓋茨先前因眾院議長難產被批，強生獲選後，他跟著沾光。（美聯社）

路易斯安納州聯邦眾議員強生(Mike Johnson)當選新任眾院議長，眾院立法議程因為議長出缺停擺三周的亂象終於畫下句點；發動罷免前任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，雖然導致眾院陷入群龍無首的尷尬，如今卻不忘在強生出任議長後跟著沾光。

蓋茨接受華爾街日報訪問時說，強生能夠執掌議事槌，過去三周眾院混亂是值得的，歷史將會記得這段期間是第118屆國會「最有效率的幾周」。他說，眾院將變得極有效率，因為現在有了議長，也有了計畫。

蓋茨接受前任川普白宮顧問巴農(Stephen Bannon)主持播客節目「戰情室」(War Room)專訪時則表示，麥卡錫下台之後換強生當議長，顯示「讓美國再度偉大」(MAGA)運動正在國會興起。

他說：「如果你不覺得從麥卡錫換成MAGA路線的強生證明了這個運動的勢力擴展，還有共和黨實力真正所在，那麼你就根本沒有注意發展。」

在強生之前，眾院共和黨團連續提名史卡利斯(Steve Scalise)、喬登(Jim Jordan)、埃莫爾(Tom Emmer)為議長候選人，卻因為黨內意見嚴重分歧而未能解決議長懸缺問題。全院表決時獲得全體共和黨同僚投票支持的強生，能否率領剛剛獲得整合的共和黨，甚至可能必須跟拜登總統合作，避免聯邦政府在11月發生關門危機，仍有待觀察。

強生面臨考驗在於，必須讓願意妥協的共和黨中間派滿意，同時又要讓蓋茨等極右路線強硬派感到滿意。極右派先前曾對增援烏克蘭表示強烈反對。

從白宮立場來看，拜登則希望強生對於合作通過法案以及援助以色列、振興美國經濟等議題不要抱持敵對態度，而且最好能跟麥卡錫一樣願意協商。強生當選議長後，拜登很快便發表聲明伸出橄欖枝表示願意與共和黨合作。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

眾院 共和黨 麥卡錫

上一則

誰是強生？ 參院共和黨人：不認識 沒見過

下一則

被控性侵？ NBA魔獸：3男合意性交

延伸閱讀

眾院議長強生是誰？力挺川普的「Maga Mike」保守派反同衛道家

眾院議長強生是誰？力挺川普的「Maga Mike」保守派反同衛道家
強生選上議長 聯邦政府下月關門機率有多高？

強生選上議長 聯邦政府下月關門機率有多高？
220票 極右派強生當選眾議長 共和黨全數支持

220票 極右派強生當選眾議長 共和黨全數支持
共和黨議員乏了…讓「無名小卒」強生當選議長 但難度連串危機

共和黨議員乏了…讓「無名小卒」強生當選議長 但難度連串危機

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03
許多人喜歡享受蘋果醋帶來的好處，但專家提醒有些條件可要符合了才喝。（Getty Images）

快看世界／蘋果醋的季節來臨 專家提醒你飲用須知

2023-10-24 16:30
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
緬因州第二大城路易斯頓市25日晚間發生嚴重槍擊案，至少已有16人死亡，數十人受傷，槍手仍然在逃，警方呼籲商家關門，民眾不要出門。（美聯社）

緬因州爆連環槍擊案 已22死60傷 40歲嫌犯曝光

2023-10-26 05:46

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人