蓋茨沾光：強生當選 MAGA興起

佛州聯邦眾議員蓋茨先前因眾院議長難產被批，強生獲選後，他跟著沾光。（美聯社）

路易斯安納州聯邦眾議員強生(Mike Johnson)當選新任眾院 議長，眾院立法議程因為議長出缺停擺三周的亂象終於畫下句點；發動罷免前任議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)的佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，雖然導致眾院陷入群龍無首的尷尬，如今卻不忘在強生出任議長後跟著沾光。

蓋茨接受華爾街日報訪問時說，強生能夠執掌議事槌，過去三周眾院混亂是值得的，歷史將會記得這段期間是第118屆國會「最有效率的幾周」。他說，眾院將變得極有效率，因為現在有了議長，也有了計畫。

蓋茨接受前任川普白宮顧問巴農(Stephen Bannon)主持播客節目「戰情室」(War Room)專訪時則表示，麥卡錫下台之後換強生當議長，顯示「讓美國再度偉大」(MAGA)運動正在國會興起。

他說：「如果你不覺得從麥卡錫換成MAGA路線的強生證明了這個運動的勢力擴展，還有共和黨 實力真正所在，那麼你就根本沒有注意發展。」

在強生之前，眾院共和黨團連續提名史卡利斯(Steve Scalise)、喬登(Jim Jordan)、埃莫爾(Tom Emmer)為議長候選人，卻因為黨內意見嚴重分歧而未能解決議長懸缺問題。全院表決時獲得全體共和黨同僚投票支持的強生，能否率領剛剛獲得整合的共和黨，甚至可能必須跟拜登總統合作，避免聯邦政府在11月發生關門危機，仍有待觀察。

強生面臨考驗在於，必須讓願意妥協的共和黨中間派滿意，同時又要讓蓋茨等極右路線強硬派感到滿意。極右派先前曾對增援烏克蘭表示強烈反對。

從白宮立場來看，拜登則希望強生對於合作通過法案以及援助以色列、振興美國經濟等議題不要抱持敵對態度，而且最好能跟麥卡錫一樣願意協商。強生當選議長後，拜登很快便發表聲明伸出橄欖枝表示願意與共和黨合作。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點