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拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

新聞分析／美中截然不同開場白 昔相互指責 今強調對話

華盛頓記者張文馨
國務卿布林肯(右)26日在國務院接待來訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅(左)，雙方都強調加強對話溝通的重要性。(Getty Images)
國務卿布林肯(右)26日在國務院接待來訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅(左)，雙方都強調加強對話溝通的重要性。(Getty Images)

中國外交部長王毅在拜登政府任內的兩次美國行，開場氣氛截然不同；美中官員2021年3月在阿拉斯加的對話砲火四射，當時陪同中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的王毅，對白宮國家安全顧問蘇利文以及國務卿布林肯等美國官員說，美國過去對中國無理打壓的老毛病，要改一改了。

如今的王毅卻說，中美要全面深入的對話，對雜音淡然處之。

美中歷經氣球事件、中華民國總統蔡英文過境美國會晤共和黨眾議院議長麥卡錫、晶片制裁、民主黨眾議院議長裴洛西訪問台灣、香港與新疆議題等，幾度被認為是美中自從1979年建交以來，雙邊關係的最低點。

拜習2022年在印尼面對面會談後，民主黨政府官員與國會資深議員接力登中訪問，看似重新設定雙邊關係，但進展有限。

美中關係變化從會談地點的選擇就可以反映；上次講究雙邊等距，選在阿拉斯加碰面，這次王毅到華府的會談，是布林肯訪問中國之後的回訪，凸顯美中對話回歸常態的外交模式。

阿拉斯加會談的慘況仍歷歷在目，美中相互指責；布林肯警告中方，「絕對不要跟美國對著幹」；當時中方主談人楊潔篪回嗆：「美國沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」。

跟著發言的王毅也批評，美國在高層會談之前又一次就香港問題宣布制裁，「不是正常的待客之道。」原定10分鐘的外交開場，硬是被美中演成了超過1小時的拳擊肉搏。

布林肯日前順利訪問北京，王毅如今也依約來訪華府，開場白不超過5分鐘，布林肯用兩句話歡迎並期待接下來的會談，讓王毅忍不住說「這麼簡短啊。」接著，王毅闡述訪美的緣由以及對雙邊關係的期待，兩人握手後舉行閉門會談。

這次雙方都沒有在開場時就提到嚴重分歧的領域，例如台灣、香港、新疆和南海；相較先前幾次會面挑明美國縱容支持台獨分裂勢力的濃墨重彩，王毅這次只重申中美三聯合公報，點到為止。

從閉門會談到工作晚餐，拜登政府任內屢次美中外交高層對話都是馬拉松會談，凸顯美中都有對話的意願和迫切性。除了拜習會，中國更需要在台灣和美國總統選舉到來之前，和美國建立有效的即時溝通管道，降低誤會與避免誤判。否則輕如一顆氣球再現，就可能直接將大國關係推上火線。

王毅 布林肯 香港

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