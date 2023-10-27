鋪路拜習會 王毅抵美會布林肯 傳拜登將接見

國務卿布林肯(右)26日在國務院接待來訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅(左)，雙方都強調加強對話溝通的重要性。(Getty Images)

國務卿布林肯(Antony Blinken)26日在國務院 接待來訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅 ；王毅在開場談話中強調對話重要性，盼推動雙邊關係止跌企穩，中方對於雙邊關係中的雜音淡然處之，最終還是要回到中美三聯合公報和國際法的基本政策。

這是王毅在拜登政府任內第二度訪美，首次踏入華府；他26日下午5時造訪國務院，國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)在一樓迎接王毅到訪，場外有支持和反對民眾隔街叫陣。

王毅27日將與白宮 國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)和布林肯舉行會談，也傳出拜登總統會接見王毅，但白宮尚未證實。

布林肯簡短開場表示，歡迎王毅到訪美國，非常期待在接下來的兩天內與王毅舉行建設性對話。

王毅說，中美兩大國有分歧矛盾，有重要的共同利益，也有需要共同應對的挑戰；中美雙方需要對話，要深入與全面對話，以此來相互了解，消除誤解與誤判，推動雙邊關係止跌企穩。

王毅說，「中美關係中總會有這樣那樣的雜音，但是我們淡然處之」，判斷是非的標準不是誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本政策，是否順應時代發展進步的潮流，相信最終時間和事實會證明一切，歷史會作出公正評價。

布王會在國務院展開，美方拒絕事先透露會談主題，白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表示，王毅來訪延續外交高層對話，是美中保持溝通管道的里程碑，美方將當面對王毅關切中共解放軍在南海的危險行徑，也會傳達希望重開軍事溝通管道的意願。

五角大廈上周公布最新一批解放軍在南海追蹤或攔截美軍戰機的影片，指控解放軍的海空挑釁行動自前年秋天迄今累計數百起；在王毅抵達華府的時刻，中國國防部和美軍印太司令部公開影片，互控對方危險攔截。

外界普遍認為，王毅此行是要替兩國元首磋商拜習會而來。

聯邦參院外交委員會首席議員芮胥(James Risch)在社群平台X臚列中共以武力控制印太區域，任由鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)流通氾濫，還錯誤拘留美國公民，「在解決美國這些優先議題之前，不應舉行任何美中峰會」。

來源：Forbes Breaking News