葉倫：美中關係已度過2年「危險期」

財政部長葉倫(右)26日表示，在經過兩年的「危險」時期後，美中雙方關係現在變得更為正面。圖為她25日赴白宮出席國宴。(Getty Images)

美中關係持續緩和，財政部長葉倫 (Janet Yellen)26日表示，在經過兩年的「危險」時期後，雙方關係現在變得更為正面。

葉倫26日在華府出席彭博社一項活動時說，在新冠疫情大約兩年多的時間裡，美中之間幾乎沒有高層接觸，「我認為這是個危險的狀態」，在雙方出現分歧時更是如此。

她說，「我們需要共同努力解決全球問題，債務減免是其中一個問題，氣候變遷是另一個問題，這樣的例子還有很多」。

葉倫今年7月到中國訪問，是她出任財政部長後首次訪問這個美國的競爭對手；她當時將這次訪問描述為擔負恢復華盛頓與北京接觸的使命。期間她與中國主管經濟政策的副總理何立峰會談了五個小時，是兩國最高經濟政策制定者首次深入交流。

葉倫結束訪問時表示，她向中方重申美方不會尋求與中國脫鉤，關鍵供應鏈多元化與美中脫鉤，兩者有明顯差異。

正在北京訪問的加州州長紐森(右)受訪表示，對於美中這兩個全球最大經濟體來說，「離異(divorce)不是一個選項」。圖為他26日會見北京市委書記尹力。(美聯社)

此外，正在北京訪問的加州 州長紐森(Gavin Newsom)，在與國家主席習近平會面後接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，對於美中這兩個全球最大經濟體來說，「離異(divorce)不是一個選項」。

近幾個月來，多位美國高級官員接踵訪問中國，一再強調美方不尋求與中方脫鉤，而是去風險，減少對這個世界第二大經濟體的依賴。

紐森對CNN說，他與中國領導人會晤時也發出同樣訊息，「競爭是好的，也是健康的，但去風險與脫鉤有很大不同……對我來說，這只不過是多元化」。

他又說，中國最高領導人接見他，「顯示關係正在解凍」，他與習的會面燃起美中關係正處於轉捩點的希望；紐森表示，美中必須把(對抗的)熱度降低，管理好彼此的策略差異，必須調和彼此的策略紅線。

習近平與紐森會面時則說，兩國關係的成就來之不易，期望他的訪問有助穩定更廣泛的關係。

根據加州官方數據，中國是加州最大的貿易夥伴，2022年進出口貿易額接近1660億元。