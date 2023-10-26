擱淺二戰艦登陸艦成中菲衝突點 美可能捲南海新爭端
中國與美國盟友菲律賓就擱淺在南海仁愛礁的美軍二戰登陸艦「馬德雷山號」(BRP Sierra Madre)衝突危機升高，可能把美國捲進新爭端；截至目前，美國強力支持菲律賓，試著想嚇阻中方升高態勢。
華爾街日報(WSJ)報導，菲律賓將馬德雷山號擱在仁愛礁(Second Thomas Reef)25年，並派海軍小分隊駐紮其上，定期運補，想阻斷中國向南海不斷擴張掌控權。中方海警船22日與菲國海警船發生碰撞事件。當時美海軍驅逐艦杜威號(USS Dewey)就在不遠處，但保持距離，並未介入。菲國軍方發言人表示，9月運補時美軍戰機也在現場巡邏。
白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)23日與菲國對口的官員交談，表示美菲同盟堅定，不容動搖；國務院也稱中方舉動危險不合法；其他官員也有類似評論。第七艦隊發言人拒對特定軍事行動置評，但表示艦隊一切活動都與菲國協調進行。
馬尼拉當局面臨急迫問題，馬德雷山號擱在當地經風吹日曬近25年，菲方多次試著漸次修補，但艦隻無法永遠維持不解體，有些人認為該艦的末日已屈指可數。
假如馬德雷山號開始解體，中國解放軍可能動員奪取仁愛礁，把菲軍排擠出去。菲律賓大學(University of the Philippines)海事專家巴通巴卡爾(Jay Batongbacal)表示，北京可以阻擋菲國修補馬德雷山號，加速該艦的惡化。
北京反對修補馬德雷山號，並要求菲律賓拖走那艘船，因為菲方船隻不僅運糧食、必需品，還夾帶營建構工原料到當地，才加以攔截；菲國表示，運補給艦上官兵為其義務。
WSJ報導，中方有任何奪取仁愛礁的動作，都向美方施壓，必須力挺盟國，不僅靠外交還得動用軍力，恐致美國與中國直接衝突，對兩國都有巨大風險。北京可能認為美國因俄烏、以哈戰爭忙得不可開交，目前機不可失。
菲國總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)去年掌權以來，一改前任的親中立場，加強與美盟誼，力拒北京向南海擴張。一些安全研究員表示，美國應加強幫忙菲國，海軍應派船艦伴同菲國運補仁愛礁的船隻，甚至更進一步，若是菲國想在當地設立建築物，應加以保護。新加坡國際研究資深學人許瑞麟(Collin Koh)便表示，這些叫板動作都很棘手，鬥的是哪一方較勇敢。
上一則
稱哈攻擊以「事出必有因」聯國祕書長惹怒以色列
下一則
FB留言