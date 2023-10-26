擱淺二戰艦登陸艦成中菲衝突點 美可能捲南海新爭端

●●● 圖說 擱淺在南海仁愛礁的美軍報廢二戰登陸艦「馬德雷山號」成為中菲美三國間關係緊張升溫的焦點。(美聯社) FILE - A dilapidated Philippine Navy ship LT 57 (Sierra Madre) with Philippine troops deployed on board is anchored off Second Thomas Shoal, locally known as Ayungin Shoal, on March 30, 2014, in the South China Sea. Chinese coast guard ships blocked and used water cannons on two Philippine supply boats heading to a disputed shoal occupied by Filipino marines in the South China Sea, provoking an angry protest against China and a warning from the Philippine government that its vessels are covered under a mutual defense treaty with the U.S., Manila’s top diplomat said Thursday, Nov. 18, 2021. (AP Photo/Bullit Marquez, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2021-11-18，數位典藏序號：20211118104920826】

中國與美國盟友菲律賓就擱淺在南海仁愛礁的美軍二戰登陸艦「馬德雷山號」(BRP Sierra Madre)衝突危機升高，可能把美國捲進新爭端；截至目前，美國強力支持菲律賓，試著想嚇阻中方升高態勢。

華爾街日報(WSJ)報導，菲律賓將馬德雷山號擱在仁愛礁(Second Thomas Reef)25年，並派海軍小分隊駐紮其上，定期運補，想阻斷中國向南海不斷擴張掌控權。中方海警船22日與菲國海警船發生碰撞事件。當時美海軍驅逐艦杜威號(USS Dewey)就在不遠處，但保持距離，並未介入。菲國軍方發言人表示，9月運補時美軍戰機也在現場巡邏。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)23日與菲國對口的官員交談，表示美菲同盟堅定，不容動搖；國務院 也稱中方舉動危險不合法；其他官員也有類似評論。第七艦隊發言人拒對特定軍事行動置評，但表示艦隊一切活動都與菲國協調進行。

馬尼拉當局面臨急迫問題，馬德雷山號擱在當地經風吹日曬近25年，菲方多次試著漸次修補，但艦隻無法永遠維持不解體，有些人認為該艦的末日已屈指可數。

假如馬德雷山號開始解體，中國解放軍可能動員奪取仁愛礁，把菲軍排擠出去。菲律賓大學(University of the Philippines)海事專家巴通巴卡爾(Jay Batongbacal)表示，北京 可以阻擋菲國修補馬德雷山號，加速該艦的惡化。

北京反對修補馬德雷山號，並要求菲律賓拖走那艘船，因為菲方船隻不僅運糧食、必需品，還夾帶營建構工原料到當地，才加以攔截；菲國表示，運補給艦上官兵為其義務。

WSJ報導，中方有任何奪取仁愛礁的動作，都向美方施壓，必須力挺盟國，不僅靠外交還得動用軍力，恐致美國與中國直接衝突，對兩國都有巨大風險。北京可能認為美國因俄烏、以哈戰爭忙得不可開交，目前機不可失。

菲國總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)去年掌權以來，一改前任的親中立場，加強與美盟誼，力拒北京向南海擴張。一些安全研究員表示，美國應加強幫忙菲國，海軍應派船艦伴同菲國運補仁愛礁的船隻，甚至更進一步，若是菲國想在當地設立建築物，應加以保護。新加坡 國際研究資深學人許瑞麟(Collin Koh)便表示，這些叫板動作都很棘手，鬥的是哪一方較勇敢。