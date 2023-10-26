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拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

會見澳洲總理 拜登稱「對中信任但要核實」 警告勿攻菲

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統(右二)與第一夫人吉兒(右一)，25日晚在白宮以國宴歡迎到訪的澳洲總理艾班尼斯(左二)與伴侶海敦(左一)。(美聯社)
拜登總統(右二)與第一夫人吉兒(右一)，25日晚在白宮以國宴歡迎到訪的澳洲總理艾班尼斯(左二)與伴侶海敦(左一)。(美聯社)

中共中央外事工作委員會辦公室主任兼中國外長王毅今天（26日）將訪問華府，為可能下個月在舊金山舉行的拜習會鋪路。拜登總統25日會見澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）時表示，激烈競爭不等於衝突，對中方「信任但要核實」。

拜登25日在白宮接待艾班尼斯，會後記者會重點圍繞著中國。

拜艾會 提及台海穩定

拜登說，他當面告訴習近平主席，澳英美三方安全夥伴（AUKUS）不是為了圍堵北京；以中菲船艦近日在南海仁愛礁（仁愛暗沙）的擦撞為例，拜登警告中國不要攻擊菲律賓，否則會觸發美菲共同防禦條約。

此外，拜登也提到台海與區域和平穩定的重要性。

拜登稱美中激烈競爭，艾班尼斯說，澳中存在戰略競爭，澳中關係是在可合作處合作，在分歧處有所堅持，推動澳洲的國家利益；艾班尼斯相信澳中對話符合全球全球利益，期待與中方展開建設性對話。

艾班尼斯下周將訪問北京，世界各國與中方的關係似乎都在回暖；艾班尼斯25日在白宮說，對話是正面的，有助降低緊張。

「這是好事，就像有不同的美國資深官員近期內與中方官員展開對話，對話總是好的。」艾班尼斯說，對話有助理解，降低緊張，大家都追求和平與安全的環境，也想要一個以法治為基礎的環境，希望在南海、東海和台海的國家主權或通行權是受到尊重的。

拜登：盼與中競爭非衝突

拜登則說，激烈競爭不是衝突，美國希望在國際規範的基礎上，與中國展開經濟和政治等各種競爭，但不是尋求衝突。

24日在紐約舉行的美中關係委員會年會，拜登與習近平都寫信致賀。拜登肯定該會多年來致力於推動美中合作，白宮願意維持這種合作；此外，美中都有責任在全球食物、環保等議題上保持合作。習近平也稱，中美關係事關世界和平和人類未來，願意在相互尊重的基礎上與美國合作，共同應對全球挑戰。

拜登25日答覆媒體詢問該怎麼與中國打交道時，他說：「信任但要核實（Trust but verify）。」這是一句俄羅斯諺語，美國總統雷根1980年代與蘇聯共產黨總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）就核控議題談判時反覆引用這句話，後來也被用在美國對伊朗的核談判。到川普時代末期，當時國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在尼克森圖書館發表對中政策演說時說，美中要持續對話，但中國不會自己改革，美國對中國會是「不信任且要核實」，這場演說被喻為新冷戰檄文。

繼國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）之後，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newsom）接力訪問北京後，艾班尼斯25日訪問華府之後，預計在下周造訪上海與北京。

拜登 北京 白宮

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