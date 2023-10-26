習近平會紐森：中美利益交融緊密 盼美相向而行

中國國家主席習近平(右)25日在北京人民大會堂會見加州州長紐森。(美聯社)

中國國家主席習近平 25日在北京人民大會堂會見加州 州長紐森 (Gavin Newsom)。習近平強調，中美雙方利益交融十分緊密，且中國對美政策一以貫之，盼美方與中方相向而行。紐森向習近平建議要參加下月在舊金山舉行的亞太經合會(APEC)峰會。

中國官媒央視網報導，習近平會見紐森時表示，中美兩國是全球前兩大經濟體，經濟總量超過世界三分之一、人口總數占世界近四分之一、雙邊貿易額約占世界五分之一，「雙方利益交融十分緊密」。

中國國家主席習近平(右)25日在北京人民大會堂會見加州州長紐森。(美聯社)

他強調，中美關係發展到今天，成果來之不易，值得倍加珍惜。中方對美政策一以貫之，就是堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。中方會繼續朝著這個方向努力，也希望美方與中方相向而行。

美聯社報導，紐森州長在記者會上表示，他和習近平討論了「以有意義和實質性的方式加速我們在氣候方面取得進展」的方法，但沒有提及更多細節。

華府政治網站Politico報導，紐森說，他們也討論了毒品芬太尼，及中國在打擊這些化學品跨國運輸方面所扮演的角色。紐森說，「討論很充實」。

中國外長王毅25日在北京會見到訪的加州州長紐森。(美聯社)

報導指，紐森25日在會見外長王毅時，雙方討論氣候變遷、人權、香港和民主、西藏和台灣。 他們也談到了紐森上周的以色列之行以及紐森表示支持的「兩國解決方案」。 他沒有透露是否支持停火。

美聯社報導，紐森說，他向王毅提出人權問題，兩人討論了台灣問題，這是北京的紅線問題。 紐森稱，「我表達了對一個中國政策的支持……以及我們不希望看到獨立的願望。」

Politico報導並指，紐森稱他也與中國國家副主席韓正討論了自2006年以來在中國被監禁的加州牧師林大衛 (David Lin)。紐森說，「我們希望他被釋放」。