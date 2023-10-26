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美中關係走鋼索 澳總理訪美行聚焦區域安全問題

編譯盧炯燊／綜合25日電
中國國家主席習近平（右）去年在峇里島G20峰會與澳洲總理艾班尼斯（左）會面，艾班尼斯下周將再訪問北京。（美聯社）
中國國家主席習近平（右）去年在峇里島G20峰會與澳洲總理艾班尼斯（左）會面，艾班尼斯下周將再訪問北京。（美聯社）

澳州總理艾班尼斯(Anthony Albanese)23日抵達美國展開為期四天正式訪問，下星期則將訪問中國，之後又會到多個太平洋島國，這一個月遊走於美中及及太平洋島國之間，勢將考驗其政治手腕，特別是在美、中關係上走鋼索，要懂得平衡之道。

艾班尼斯在美國期間將推進落實美英澳三邊安全伙伴關係(AUKUS)的國防技術伙伴合作，包括就核動力潛艇協議完成相關立法，並尋求促成稀土等重要礦物供應鏈等。

他出發訪美前重申，有必要繼續聚焦於印太地區，並承認區內「確實存在戰略競爭」，同時強調澳美同盟是澳洲外交政策的中心，其訪美重點是建立面向未來的同盟。

AUKUS核動力潛艇合作計畫雖在前年9月公布，但美國國會始終未就技術轉移等問題立法「開綠燈」。

由於國會眾議議長一再難產，即使強生最終當選，但已無法及時邀請艾班尼斯到國會演說，對艾班尼斯來說無疑是一個打擊，因為他需美國國會支持AUKUS核動力潛艇合作計畫，而不是拜登

美國有官員表示，美澳領袖每次會晤都會討論中國的區域安全問題，而艾班尼斯肯定會與拜登談論與中國改善關係，預料拜登也會與他分享跟習近平相處的看法跟細節。

對於中國而言，一早認定AUKUS針對的目標就是北京，故此將這個三邊安全伙伴關係描述為錯誤和危險之路，其中的核動力潛艇項目更被視為劍指中國在印太地區的軍事影響力，從一開始即惹來北京反彈。

艾班尼斯去年5月上台後繼續這項目，但又力圖修復澳中緊張關係，如何在與中國國家主席習近平會晤時消弭疑慮，將考驗他的外交手腕。

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