稱哈攻擊以「事出必有因」聯國祕書長惹怒以色列

聯合國祕書長古特瑞斯25日否認以色列指控他為哈瑪斯襲擊辯護，他說他對前一天在安理會的講話被誤讀感到震驚。(歐新社)

聯合國 祕書長古特瑞斯24日表示，加薩地帶明顯存在違反國際法的行為，呼籲各方立即停火；他還說，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 攻擊以色列 並非毫無來由，「事出必有因」；他的發言引發以色列反彈，宣布停發簽證給聯合國官員，並要古特瑞斯下台。古特瑞斯25日回應表示，他對他在安理會的講話被誤讀感到震驚，並否認他在為哈瑪斯襲擊辯護。

古特瑞斯在安理會會議開始時表示，哈瑪斯的暴行「令人震驚」且沒有任何藉口，但他也警告，不要對巴勒斯坦人施以「集體懲罰」，呼籲立即停火，讓人道物資進入加薩，加快釋放人質。

古特瑞斯說：「我對加薩地區明顯存在違反國際人道法的行為深表關切。我要明確地說，武裝衝突的任何一方都不能凌駕於國際人道法之上。」他沒有點名以色列。

古特瑞斯說，哈瑪斯7日的攻擊並非毫無來由，巴勒斯坦人「遭受了56年令人窒息的占領，眼見自己的土地不斷被併吞成為以色列定居點，還受到暴力摧殘。加薩經濟停滯、人民流離失所，家園也被摧毀殆盡，他們對於訴諸政治解決困境的期望一點一滴瓦解」。

他的言論激怒以色列外交部長柯恩，柯恩將矛頭對準古特瑞斯並提高音量，詳述以色列7日遭遇史上最致命的一次攻擊，平民慘遭燒殺擄掠，連孩童都無法倖免。柯恩說：「祕書長先生，您是活在哪個世界？」

以色列停發聯國官員簽證

柯恩拒絕將暴力攻擊與占領混為一談，他說，以色列2005年已從加薩撤軍，「我們把加薩走廊的每一分土地都給了巴勒斯坦人」。

以色列駐聯合國大使爾登要求古特瑞斯立刻辭去聯合國祕書長，他在社群平台Ｘ寫道，古特瑞斯「表達了對恐怖主義和謀殺的行為的理解」。

爾登說，以色列將停發簽證給聯合國官員，並稱聯合國副祕書長格里菲斯的簽證申請已被以國拒絕。爾登表示，「是時候給他們一個教訓了」。

古特瑞斯喊冤：發言被誤讀

古特瑞斯25日發表聲明回應前一天以色列外長柯恩要求他辭職道歉表示，他已經明確譴責了哈瑪斯在10月7日針對以色列的行為，且表示巴勒斯坦人民的不滿無法為哈瑪斯的襲擊辯護。

他在聲明中說，「我對我昨天在(聯合國)安理會發表的一些言論被曲解感到震驚，好像我是在為哈瑪斯的恐怖行為辯護」。