我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

稱哈攻擊以「事出必有因」聯國祕書長惹怒以色列

編譯周辰陽／綜合報導
聯合國祕書長古特瑞斯25日否認以色列指控他為哈瑪斯襲擊辯護，他說他對前一天在安理會的講話被誤讀感到震驚。(歐新社)
聯合國祕書長古特瑞斯25日否認以色列指控他為哈瑪斯襲擊辯護，他說他對前一天在安理會的講話被誤讀感到震驚。(歐新社)

聯合國祕書長古特瑞斯24日表示，加薩地帶明顯存在違反國際法的行為，呼籲各方立即停火；他還說，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯攻擊以色列並非毫無來由，「事出必有因」；他的發言引發以色列反彈，宣布停發簽證給聯合國官員，並要古特瑞斯下台。古特瑞斯25日回應表示，他對他在安理會的講話被誤讀感到震驚，並否認他在為哈瑪斯襲擊辯護。

古特瑞斯在安理會會議開始時表示，哈瑪斯的暴行「令人震驚」且沒有任何藉口，但他也警告，不要對巴勒斯坦人施以「集體懲罰」，呼籲立即停火，讓人道物資進入加薩，加快釋放人質。

古特瑞斯說：「我對加薩地區明顯存在違反國際人道法的行為深表關切。我要明確地說，武裝衝突的任何一方都不能凌駕於國際人道法之上。」他沒有點名以色列。

古特瑞斯說，哈瑪斯7日的攻擊並非毫無來由，巴勒斯坦人「遭受了56年令人窒息的占領，眼見自己的土地不斷被併吞成為以色列定居點，還受到暴力摧殘。加薩經濟停滯、人民流離失所，家園也被摧毀殆盡，他們對於訴諸政治解決困境的期望一點一滴瓦解」。

他的言論激怒以色列外交部長柯恩，柯恩將矛頭對準古特瑞斯並提高音量，詳述以色列7日遭遇史上最致命的一次攻擊，平民慘遭燒殺擄掠，連孩童都無法倖免。柯恩說：「祕書長先生，您是活在哪個世界？」

以色列停發聯國官員簽證

柯恩拒絕將暴力攻擊與占領混為一談，他說，以色列2005年已從加薩撤軍，「我們把加薩走廊的每一分土地都給了巴勒斯坦人」。

以色列駐聯合國大使爾登要求古特瑞斯立刻辭去聯合國祕書長，他在社群平台Ｘ寫道，古特瑞斯「表達了對恐怖主義和謀殺的行為的理解」。

爾登說，以色列將停發簽證給聯合國官員，並稱聯合國副祕書長格里菲斯的簽證申請已被以國拒絕。爾登表示，「是時候給他們一個教訓了」。

古特瑞斯喊冤：發言被誤讀

古特瑞斯25日發表聲明回應前一天以色列外長柯恩要求他辭職道歉表示，他已經明確譴責了哈瑪斯在10月7日針對以色列的行為，且表示巴勒斯坦人民的不滿無法為哈瑪斯的襲擊辯護。

他在聲明中說，「我對我昨天在(聯合國)安理會發表的一些言論被曲解感到震驚，好像我是在為哈瑪斯的恐怖行為辯護」。

以色列 哈瑪斯 聯合國

上一則

WSJ：哈瑪斯攻擊以色列前 500人赴伊朗受訓

下一則

擱淺二戰艦登陸艦成中菲衝突點 美可能捲南海新爭端

延伸閱讀

如何救援加薩…暫時停火？全面停戰？美俄安理會交鋒

如何救援加薩…暫時停火？全面停戰？美俄安理會交鋒
美倡議團體：以哈衝突迄今 美反猶事件增約400%

美倡議團體：以哈衝突迄今 美反猶事件增約400%
柯恩紐約作證：受川普指示浮報房地價 前總統反斥騙子

柯恩紐約作證：受川普指示浮報房地價 前總統反斥騙子
哈瑪斯高官會晤真主黨、伊斯蘭聖戰組織領袖 共商加薩抗戰

哈瑪斯高官會晤真主黨、伊斯蘭聖戰組織領袖 共商加薩抗戰

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03
許多人喜歡享受蘋果醋帶來的好處，但專家提醒有些條件可要符合了才喝。（Getty Images）

快看世界／蘋果醋的季節來臨 專家提醒你飲用須知

2023-10-24 16:30
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
緬因州第二大城路易斯頓市25日晚間發生嚴重槍擊案，至少已有16人死亡，數十人受傷，槍手仍然在逃，警方呼籲商家關門，民眾不要出門。（美聯社）

緬因州爆連環槍擊案 已22死60傷 40歲嫌犯曝光

2023-10-26 05:46

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人