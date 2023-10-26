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以色列緩攻加薩 讓美部署飛彈護駐軍

記者張聲肇／綜合報導
以色列已同意延後對加薩走廊發動地面入侵，以便讓美國在中東各地部署「鐵穹」飛彈防禦系統，保護美國駐軍。圖為「鐵穹」系統在以色列攔截從加沙襲來的飛彈。(路透)
以色列已同意延後對加薩走廊發動地面入侵，以便讓美國在中東各地部署「鐵穹」飛彈防禦系統，保護美國駐軍。圖為「鐵穹」系統在以色列攔截從加沙襲來的飛彈。(路透)

以色列為了讓美國部署飛彈防禦系統，保護中東地區的美軍，同意延後進攻加薩；同時，聯合國(UN)警告說，以色列不斷空襲加薩，可能迫使聯合國大幅縮減救援難民的工作。

華爾街日報報導，以色列已同意延後對加薩走廊(Gaza Strip)發動地面入侵，以便讓美國在中東各地部署飛彈防禦系統，保護美國駐軍。預計最快可在本周末完成部署。

以色列也考慮到運送人道救援物資到戰區，以及有關釋放人質的外交談判問題，不過最主要的考量還是美軍的安全。美國希望以色列多給卡達一些時間，看看能否讓更多人質獲釋。

聯國：若以空襲不停 只能縮減救援

聯合國說，它在加薩地區的燃料快用完了，加薩各地醫院卻病患爆滿，受傷送醫死亡人數激增，運送救濟物資的車隊在空襲下，行動困難，空襲若不停止，就只能縮減救援行動。

聯合國巴勒斯坦難民署說，燃油的供應快斷絕了，加薩地區的人道危機很快就會惡化。聯合國把自己的燃油分給救援志工的卡車和醫院，如今也快用完。

在以色列封鎖下，加薩人民食物、飲水和醫藥愈來愈匱乏，230萬居民，有140萬逃離家園，其中近半湧入聯合國難民營。

聯合國警告，若以色列增加空襲加薩，可能迫使聯合國大幅縮減救援工作。圖為等待從埃及...
聯合國警告，若以色列增加空襲加薩，可能迫使聯合國大幅縮減救援工作。圖為等待從埃及運往加薩地區的救援物資。(歐新社)

以色列准許少數幾輛運送物資的卡車從埃及進入加薩，但不准把發電機需要用到的燃油帶進去，理由是怕落入哈瑪斯民兵手中。

美聯社引述當地公衛官員說，以色列戰機轟炸加薩，死亡人數不斷攀升，救援人員把死傷的平民，包括許多小孩，從各地斷垣瓦礫中拉出來。

哈瑪斯控制的加薩衛生部說，在過去24小時內，就有750人死亡；美聯社說，這一數字是否包括民兵，不得而知。

以色列已同意延後對加薩走廊發動地面入侵，以便讓美國在中東各地部署「鐵穹」飛彈防禦...
以色列已同意延後對加薩走廊發動地面入侵，以便讓美國在中東各地部署「鐵穹」飛彈防禦系統，保護美國駐軍。圖為「鐵穹」系統在以色列攔截從加沙襲來的飛彈。(路透)

以色列軍方指控哈瑪斯躲在老百姓堆裡，向以色列發動攻擊，但空襲目標只是民兵和軍事目標。

這次以哈衝突，迄今已造成6500名巴勒斯坦人死亡，1400名以色列人死亡，是雙方數十年來最慘烈的衝突，以色列發動陸上攻擊後，雙方死傷人數恐更激增。

以色列 加薩 聯合國

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