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擔心自身安全 Z世代主動要父母追蹤行跡 共享位置App下載量翻倍

編譯俞仲慈／綜合22日電
大量使用手機等數位社群的Z世代，越來越會使用手機向家人親友報平安。(美聯社)
大量使用手機等數位社群的Z世代，越來越會使用手機向家人親友報平安。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)21日報導，當前的Z世代因為成長過程充滿焦慮，一反過去青少年拒絕透露行蹤的態度，主動下載手機應用程式(App)，希望父母追蹤並注意自己一舉一動。

據統計，自2021年以來，年齡在11至26歲的Z世代下載家庭成員位置共享應用程式Life360的數量翻了一倍，目前國內擁有逾3300萬用戶，海外也有2000萬用戶。

根據Life360最近調查顯示，Z世代無論開車、約會、參加音樂會等各類大型活動，都會向親友報告自己的位置。

愛阿華州達文波特(Davenport)16歲高中生艾莫莉·利蒂格(Emery Littig)最擔心自己被綁架並坦承：「我是一個非常焦慮的小孩。」

原來2020年7月，家鄉有一名10歲女童被綁架殺害，遺體在八個月後才被發現；新聞的大肆報導，令艾莫莉心生恐懼：「萬一我發生什麼事，我認為讓父母知道我最後位置會有幫助。」

因此自六年級起，艾莫莉就開始使用Life360，並透露學校1500多名學生，有半數下載應用程式，同時她和12位好友都會主動告知位置。

即使家長知道子女所在位置，不見得可以保護孩子免受傷害，但仍有心理上的安撫作用，研究機構媒體心理學研究中心(MPRC)主任拉特利奇(Pamela Rutledge)表示：「讓大家感覺彼此有聯繫，只要有安全感，就可以放鬆並享受當下時光。」

維吉尼亞州夏洛特斯維爾(Charlottesville)17歲高中生亨德克斯(Larken Hendricks)自從學會駕駛後也開始使用Life360，而且連三位弟妹也先後加入Life360，亨德克斯坦承，其實多數時候家人之間根本不用Life360，因為「我都會告訴媽媽我在哪裡。」

近年來，Z世代無論開車、約會、參加音樂會等各類大型活動，都會向親友報告自己的位置...
近年來，Z世代無論開車、約會、參加音樂會等各類大型活動，都會向親友報告自己的位置。(路透)

維吉尼亞州 華爾街 愛阿華州

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