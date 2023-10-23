TikTok推「購物」功能 槓上電商龍頭亞馬遜 孰優孰劣？

社群媒體TikTok積極發展網購業務，直接挑戰網購霸主亞馬遜地位。(美聯社)

熱門短影音平台TikTok 在美國用戶達到1億5000萬，上個月正式開啟購物功能「TikTok Shop」，進軍電商 版圖；與此同時，電商龍頭亞馬遜 也在嘗試新策略，包括加入社交元素、網紅行銷。兩家公司競爭逐漸交會，也碰觸到對方最擅長的領域，華爾街日報22日便分析雙方各層面的優勢及劣勢。

TikTok Shop目前在美國每日銷售額約700萬元，知情人士透露，目標是年底達到每天1000萬元；亞馬遜去年的全球線上商店銷售額則為每天約6億300萬元。但賣家們表示TikTok正砸錢建立物流業務、挖角亞馬遜員工，並試圖提供更高的分潤來吸引第三方賣家，也就是亞馬遜60%以上的零售額來源。

消費者埋單的首要因素便是信任，亞馬遜在此占優勢，不僅網站經營多年，送貨速度加快、寬鬆退貨政策都能贏得信任。在進入美國之前，TikTok已於2021年在英國推出購物功能，並創建合作夥伴網路讓賣家推廣產品。然而購物功能人氣冷淡，公司內部認為這是一項失敗的嘗試。

用戶參與度方面贏家便是TikTok，美國用戶平均每天在TikTok上花費兩小時，相較亞馬遜僅約9.7分鐘。亞馬遜為吸引年輕用戶，推出如Inspire等新功能，讓用戶可以像滑TikTok一樣不斷瀏覽系統推薦的商品影音。但專家指出大多數亞馬遜用戶習慣直接搜尋、購買目標商品，而不是無窮無盡的亂逛，因此Inspire成效可能比預期低。

但TikTok在物流配送上完全無法與亞馬遜抗衡。

亞馬遜數年來的龐大物流設施讓它可在兩天或更短的時間內將包裹運送到幾乎任何地方，去年平均每天遞送超過1300萬個包裹。

有用戶說，她在TikTok Shop買的黑膠唱片花了一周才送達，且到貨時已損壞。而TikTok的美國電商業務正廣招經驗人士，包括亞馬遜和eBay高階主管，團隊已發展到300多人。