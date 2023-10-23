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全美科技大城排行榜 西雅圖奪冠 華府殿後

編譯俞仲慈／綜合22日電
擁有大批高科技人才的西雅圖，不出意料奪下科技城市排行榜技能及動能雙項冠軍。(美聯社)
擁有大批高科技人才的西雅圖，不出意料奪下科技城市排行榜技能及動能雙項冠軍。(美聯社)

大數據研究機構Burning Glass Institute日前公布一項科技城市排行榜，結果擁有大批高科技人才的西雅圖，不出意料奪下冠軍，而聯邦政府所在地華府排名屬於後段班，動能排名(momentum ranking)甚至全國墊底。

Burning Glass利用勞動力市場分析公司Lightcast的人力資料以及6000萬名勞工就業紀錄，針對全國主要城市擁有的科技人才和發展狀況進行評比，結果科技重鎮：西雅圖、加州聖荷西和舊金山包辦技能排名(skills ranking)前三名。

至於攸關科技發展的動能排名，匹茲堡第五名，緊隨其後的是堪薩斯市；至於邁阿密雖然名列動能排名前十，但在技能排名卻落後於亞特蘭大和北卡羅來納州洛麗(Raleigh)等南方城市。

Burning Glass所長西格曼(Matt Sigelman)表示：「這份榜單為城市提供許多重要經驗，也提供部分警訊，即使都市擁有大批科技人才，但是如果技術勞動力沒有發揮在最有價值的人力和技術，也可能很快失去優勢。」

值得注意的是哥倫比亞特區的技能排名落在後段四分之一，而且科技發展方向錯誤，導致動能排名全國倒數第一。

國會審計處(GAO)資訊科技暨網路安全主管華許(Kevin Walsh)坦承國稅局(IRS)去年還在使用15種過時的軟體版本：「聯邦政府經常遇到的難題就是找到一位人手，能夠將舊代碼轉換成更新、更現代、更適用的系統。」甚至政府部門有時還得重新雇用退休人員，因為只有他們還會操作那些過時的技術。

根據貿易組織CompTIA年度技術勞動力報告，西雅圖的軟體產業員工比率最高，占全國總數近13%，不過已有其他都市急起直追。

在中型城市的排行榜中，猶他州普羅沃(Provo)和阿肯色州費耶特維爾(Fayetteville)包辦高端技能(frontier skills)排名前兩名，同時在動能排名分別名列第三和第一。

密爾肯研究所(Milken Institute)最近將普羅沃-奧勒姆(Provo-Orem)地區評為全美就業與成長表現最佳城市，而且連續三年排名第一，關鍵原因就是科技業蓬勃發展。

西格曼強調：「愈來愈多的城市發展將是以科技為主流，以數據為主流。」

全美十大科技城市排行榜 資料來源：Burning Glass Institut...
全美十大科技城市排行榜 資料來源：Burning Glass Institute

西雅圖 就業 聯邦政府

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