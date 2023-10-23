富士康突遭中國查稅 賴清德喊話：支持鴻海與台商

富士康傳出遭中國查稅，台灣工商團體表示，還需要觀察後續影響。（聯合報系資料庫）

台灣鴻海 集團旗下富士康公司被中國查稅，台灣民進黨總統參選人賴清德 22日到高雄參加「全國中醫師賴清德後援會」成立大會致詞時說，聽到此事「令人意外又遺憾」，呼籲全台民眾要支持鴻海、支持台灣企業，「他們要在哪個國家發展，是他們的選擇，無論選擇什麼地方，政府與人民都要好好支持」。

鴻海集團創辦人郭台銘，於8月28日宣布將投入台灣2024總統大選。

賴清德說，他聽到鴻海被中國政府查稅，被查用地有無問題，包括鴻海在廣東、江蘇的廠被查稅，鴻海在河南、湖北的廠被查用地有無問題。

別到了選舉 就逼台商表態

賴清德說，希望中國政府能了解，台商是台灣資產，台灣很珍惜，台商這20、30年來對中國產業與經濟貢獻非常大，中國也應珍惜照顧台灣企業，不要選舉到了就採取動作，逼台商表態，甚至用查稅、查用地手段，這非常不應該。

台灣經濟部22日表示，將與鴻海密切保持聯繫，並將視情況提供協助。經濟部指出，產業發展署第一時間已與鴻海窗口聯絡；鴻海公司表達感謝經濟部關心，表示公司內部仍在確認相關情況。

中國是台商投資 重鎮，鴻海集團蟬聯2022年在中國的外商投資第一名，也是中國出口第一，如今連龍頭都被查稅，恐引發台商人心惶惶。

不具名的重量級台商私下指出，鴻海集團每年對中國出口、GDP（國內生產毛額）貢獻不小，更是蘋果最大合作夥伴，北京傳出對鴻海使出企業最不樂見的查稅等手段，其實是打出「七傷拳」，若鴻海集團在中國布局因而受阻，對中國經濟發展也不會是好事，「殺敵一千，自損八百」，產業與政治議題應分開，不要混為一談。

胡潤研究院統計，2022年鴻海集團蟬聯中國外商投資企業百強榜之冠，並且在銷售額以及員工數量同時位居第一；龍頭廠商都被查稅，是否影響到外商投資中國的意願，值得後續關注。

鴻海集團從1988年開始，在中國投資，目前在中國擁有40多個產業基地，連續七年位居世界500強前30位，產品範圍涵蓋消費性電子、雲端網路、電腦終端、元器件及其他等四大領域，是全球最大電子科技製造服務商。

2021年，鴻海集團進出口總額占中國進出口總額約3.6%，進口總額占中國進口總額的3.2%，出口總額占中國出口總額的3.9%。2022年位居美國財星雜誌(Fortune)世界500強第20位。