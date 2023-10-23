抵達香港、將再訪問北上廣深 加州州長紐森遭兩黨齊轟

民主黨籍加州州長紐森22日抵達香港訪問，遭民主、共和兩黨砲轟有替中共鎮壓香港民權運動洗白之嫌。（美聯社）

民主黨籍加州 州長紐森 (Gavin Newsom)22日抵達香港 訪問，導致民主、共和兩黨及人權活躍人士一致砲轟，警告紐森有替中國共產黨強力鎮壓香港民權運動洗白之嫌；紐森的發言人則辯稱，州長此行是為了與中國合作，戮力於遏止全球氣候變遷，不必等待地緣政治風向改變。

Politico政治網站報導，紐森先行造訪以色列，慰問以哈戰爭的受害民眾，再轉往香港。

「國會及行政當局中國委員會」(CECC)共同主席、聯邦參議員默克利(Jeff Merkley)表示，紐森應明確表示，反對香港人民受到鎮壓，不然他的行程會看來像中國的鎮壓可以接受，如此造成很大傷害，美國不容許事態如此發生。

紐森此行專注於形塑更緊密氣候關係，例如空氣品質、離岸風電、碳權總量管制與交易；在拜登連任選戰中，紐森是重要替身，白宮批准紐森這趟行程。

紐森的發言人艾琳‧梅隆(Erin Mellon)發表聲明表示，氣候危機不會等待地緣政治風向改變，美國沒有中國合作，是無法達成共有目標的。

紐森的香港行讓美國支持民主及人權組織十分光火。50多個團體組成聯盟，20發表聯合聲明，痛斥紐森行程中迴避人權，所謂完全專注於氣候事項「會設定麻煩的調性，不利於未來外交接觸」，而讓香港被美國制裁的高層收到好處。

前駐港澳總領事郭明瀚(James Cunningham)表示，瞧不出紐森或加州能由他此行收到巨大利益，只會讓人取得一切如常的印象，中國將利用紐森此行來鼓吹這一點。

紐森將在香港大學參加「爐邊對談」，再啟程前往北京、深圳、廣州及上海。

過去十年，香港行對任何美國政治人物都算突兀，中國加強自己對這塊前英國殖民地的掌控，許多香港高層因2019、2020年參與鎮壓香港民主運動，都受到美國制裁，紐森此行顯得更不合時宜。

香港高層加緊箝制當地，47名支持民主的社會活動者、活躍者及香港議員都因嚴峻的港版國安法受到起訴，紐森要避而不談勢必很辛苦。