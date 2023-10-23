選前出手 北京對台灣大選很焦慮

鴻海集團旗下富士康去年蟬聯中國的外資投資第一，傳出遭中國查稅。圖為鴻海集團郭台銘。（記者杜建重／攝影）

台灣明年大選，正當「藍（國民黨）白（民眾黨）合」如火如荼推動之際，北京 22日也「出手」了，透過官媒環球時報公布已對富士康公司展開稅務稽查及企業用地情況調查。北京的目的再清楚不過，就是針對鴻海 創辦人郭台銘 而來。

郭台銘於8月28日宣布將投入2024大選後，8月30日，國台辦主任宋濤就專程陪同國民黨副主席夏立言前往山西運城關帝廟參訪。在來到劉關張「結義圖石碑」前，宋濤刻意念出碑文上最後兩句：「背義忘恩，天人共戮」。宋濤這句話是要說給誰聽的？所有人都知道。

9月5日，北京更借「全國台灣同胞投資企業聯誼會」之名發布新聞稿，明白表達郭台銘獨立參選將讓在野參選人選情雪上加霜，呼籲郭盡早「歸隊」，攜手實現台灣政黨輪替的主流民意。

但郭台銘依舊堅持參選到底，並於9月20日啟動全台連署作業。據了解，中國相關部門隨後就於9月底進駐富士康各廠區展開查廠行動。

早前曾有媒體問郭台銘，如果當選會如何面對中國的壓力，郭台銘當時強勢回應，「如果中共政權說你不聽我的話，我會沒收你鴻海財產，我會說，Yes，please do it（好，請便）」，強調他絕不受威脅。郭台銘可以無懼北京威逼，但如何面對鴻海公司近百萬股東可能因此蒙受的股價下跌損失？

郭台銘會如何回應仍待觀察，但北京後續得面對這次出手可能產生的後座力。

2000年3月15日台灣大選投票日的前三天，時任中國國務院總理的朱鎔基在記者會上，以罕見嚴厲的措辭警告台灣民眾：「你們要警惕啊。」結果為陳水扁催出不少選票。

中國這次對富士康查稅，能否達成預期目標不無疑問。相比於過去遭政治查稅的其他企業，富士康是動見觀瞻的跨國企業。官網資料顯示，富士康在中國擁有40多座園區，高峰期雇用100萬員工，去年營收約人民幣1.49兆元(約2045億美元)。

中國在實施「反間諜法」後，不少外資企業已對投資中國卻步，富士康此次遭查稅，恐加深更多外商疑慮。若北京事前已清楚這些可能的後果，仍決定對富士康下手，或許反映出京對明年台灣大選結果確實看得很重，也相當焦慮。