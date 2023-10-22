美9月截獲無證客近27萬人創新高 委內瑞拉首度成最大來源

美國海關與邊境保護局(CBP)數據顯示，南部邊境9月共截獲無證移民近27萬人，創下歷史新高，其中以委內瑞拉人最多。圖為無證移民穿過鐵絲網，進入德州邊境。(Getty Images)

美國海關與邊境保護局(CBP )21日公布數據指出，9月南部邊境截獲無證移民 人數創下歷史新高，達26萬9735人次；創下史上非法越境人數月度最高紀錄，也寫下財政年度最高紀錄；2023年財年截獲無證移民總數累計達248萬人次。

試圖進入美國的無證移民激增，凸顯邊境人道危機規模龐大，也打擊了拜登總統的邊境安全戰略，對他尋求2024年連任帶來政治挑戰。

白宮促國會提供邊境140億經費

CBP代理局長米勒(Troy Miller)聲明表示，該局正在增加資源和人員，以因應邊境非法越境的高發生率。白宮已提案要求國會為其邊境戰略提供140億元經費，以增加更多人員配備和移民服務資金。

新數據並顯示，委內瑞拉是9月因非法越境被捕人數最多的國家，也是有紀錄以來首次取代墨西哥 。幾十年來，墨西哥一直是非法入境者最大來源國，但過去十年來自中美洲的人數激增。

本周起「遞解航班」遣返委國無證客

委內瑞拉過去十年一直陷於政治、經濟及人道危機，最少有700萬人逃離出境，他們最初湧到鄰近國家，但最近三年開始湧往美國，大部分人居住在紐約、芝加哥等主要城市。

米勒指出，無證移民呈現歷史性規模，CBP正與國內外夥伴合作解決此問題並加強執法，本周起將有「遞解航班」將無證移民直接遣返委內瑞拉。

2023財年截獲總數達248萬人

CBP數據顯示，2023財年南部邊境紀錄「以家庭為單位的個人」數量多於2022財年全年。2023財年紀錄截獲事件有三分之一是以家庭為單位的個人，2022年此類群體的截獲占比為23%。

9月邊境巡邏隊在南部邊境遭遇無證移民26萬9735人次；其中逮捕21萬8763人，並在入境口岸驅逐5萬972人。8月遭遇無證移民為23萬2963人。2023財年南部邊境遭遇移民總數達248萬人，高於2022財年238萬人和2021財年173萬人；2020財年僅45萬8088人。

數字顯示，9月被捕的委內瑞拉籍無證移民多達5萬4833人，較8月的2萬2090人增加一倍多，也高於2022年9月的3萬3749人。9月被捕的墨西哥人達3萬9733，其次是瓜地馬拉人、宏都拉斯人及哥倫比亞人。