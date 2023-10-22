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拜登提案撥140億元增強邊境安全 紐約市支出占逾50億

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統20日向國會提交的預算案中，包含140億元用於增強邊境安全的經費。圖為美墨邊境一名巡邏人員抱起一名隨母親非法越境的女童。(Getty Images)
拜登總統20日向國會提交的預算案中，包含140億元用於增強邊境安全的經費。圖為美墨邊境一名巡邏人員抱起一名隨母親非法越境的女童。(Getty Images)

拜登總統為獲得更多援助烏克蘭和以色列的經費，20日向國會提交的1060億元預算案中，包含140億元用於增強邊境安全的經費，希望藉此獲得更多共和黨人支持；這筆資金請求不僅將用於管理偷越美墨邊境的無證移民，也是為了因應愈來愈多無證移民在邊境等待受審的案件積壓問題。

移民智庫移民政策研究所副政策分析師普策爾（Colleen Putzel）指出，「這是對既有積壓案件的真正承認與努力」。

拜登政府的140億元邊境經費提案，包括斥資16億元雇用1600名新的庇護作業官員和處理人員，可望將庇護案處理人員人數增加一倍；提案並建議撥款14億元，以新增375名移民法官及其團隊以及1300名邊境巡邏人員。而在政府致力迅速驅逐不符合庇護資格者的同時，國土安全部也將撥款44億元用於增加拘留設施。

拜登總統20日向國會提交的預算案中，包含140億元用於增強邊境安全的經費。圖為美...
拜登總統20日向國會提交的預算案中，包含140億元用於增強邊境安全的經費。圖為美墨邊境巡邏人員讓非法越境的無證移民排隊接受訊問。(美聯社)

邊境預算中，另外包括為美國以外的地區移民中心提供13億元經費，作為實施拜登政府新措施的資金。新措施鼓勵潛在移民在偷越南美洲和中美洲之間的致命「達連隘口」(Darién Gap)以前，留在原地申請庇護。

民主黨籍市長和州長曾希望獲得更多聯邦援助經費，用以照顧新近抵達的移民；白宮為此建議撥款14億元，協助州和地方政府為移民提供庇護及服務。

不過，僅紐約市在預算年度結束前，即預計將支出逾50億元，專門用於解決紐約市面臨的移民庇護等問題。自2022年以來，已有逾13萬600名尋求庇護者進入紐約市收容系統，但這些收容系統因為生活條件不佳，持續受到批評。

目前尚不清楚這總計140億元的邊境安全資金能否安撫那些抵制預算的共和黨議員。德州共和黨籍聯邦眾議員克倫紹(Dan Crenshaw)說：「邊界從來都不是金錢問題，一直是政策問題。」他說他同意拜登提案的三個優先事項：烏克蘭、以色列和邊境議題，「從概念上來看，我們正走在正確的軌道上」。

移民 庇護 拜登

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