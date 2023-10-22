共和黨籲封鎖關口 防極端分子混入加薩難民

共和黨籍國會議員警告說，美國應封鎖關口，以防極端分子混入加薩難民中湧入。圖為德州國民兵在美墨邊境加固鐵絲網。(歐新社)

川普等共和黨 人敦促拜登政府封鎖關口，防止極端分子混在加薩 難民裡，進入美國，構成國安威脅，但美聯社說，美國有嚴格的收容難民法規，共和黨擔心的情況不太可能發生。

美聯社指出，且不說加薩地區目前戰事激烈，邊境關口封閉，難民根本無法出境，美國法律也賦予邊境官員極大權限，決定依據「安全風險」考量，拒絕任何人入境。更何況過去極端分子非法入境的案例幾乎為零。

評論指稱，川普、德桑提斯、海理等問鼎白宮大位的共和黨參選人，在舉世矚目的以哈戰爭之際，把巴勒斯坦 難民問題連結到共和黨選民最關切的移民與邊境安全上，不無「選票考量」。

川普任內禁止穆斯林國家人民入境的政策，受司法挑戰，官司一路打到聯邦最高法院，雖然最高院判決對川普有利，把北韓人和委內瑞拉人也歸為「限制入境」之列，拜登2021年1月上任後就廢止這項政策。

佛州州長德桑提斯反對接納巴勒斯坦難民的理由更牽強：「他們都是反猶太分子。」前美國駐聯合國大使海理反駁說，海關人員有辦法分辨「平民」和「恐怖分子」，反遭德桑提斯陣營譏諷太「軟弱」。前副總統潘斯提出中庸之道，主張先接受婦女和兒童難民。

事實上，在以色列準備發動地面攻勢之際，空襲不斷，加薩北部的巴勒斯坦人逃往南部並不安全，以色列固守365方公里防止哈瑪斯民兵潛入，南部鄰國埃及又封鎖邊界，巴勒斯坦難民目前幾乎無處可去。

即使這場戰爭結束，劫後餘生的加薩難民想來美國，也沒那麼簡單。首先，要由聯合國難民署「轉交」給國土安全部，由官員過濾，審核申請人與極端組織有無關係。

9月30日為止的上一財政年度，美國「開放」12萬5000個難民移民名額，卻只收容6萬人，且主要是剛果、敘利亞、阿富汗和緬甸人，只有56人來自巴勒斯坦。