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目睹孩子被殺、家人被綁架 墨西哥每天1萬人湧邊境

記者胡玉立／綜合報導
委內瑞拉的一些無證移民，在墨西哥提華納庇護所裡待了數天之後，就拖家帶口，跋山涉水，非法越境到美國。(Getty Images)
委內瑞拉的一些無證移民，在墨西哥提華納庇護所裡待了數天之後，就拖家帶口，跋山涉水，非法越境到美國。(Getty Images)

墨西哥總統羅培茲•歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)10月初表示，墨西哥每天約有1萬移民前往美國邊境；人潮迫使墨西哥最大鐵路暫停數十列貨運火車。在墨西哥提華納(Tijuana)部分庇護所裡的大批墨西哥人，都是為了逃離暴力、勒索和有組織犯罪威脅而流浪；他們的信仰支撐著他們一路向北，湧入美國。

以現年46歲、家住墨西哥中部的愛芮卡·埃爾南德斯(Erika Hernández)為例，她的兒子6月初在墨西哥城附近被米卻肯家族販毒集團(Familia Michoacana)綁架後，成功逃脫；一家十口開始向北逃亡，希望最終能到達美國。

他們花了三個月搭乘公車、出租車和步行，直到抵達墨西哥北部提華納的Movimiento Juventud庇護所，在那裡等待機會到美國，找到更安全的家。他們的信仰，對於因應充滿挑戰的環境，至關重要。

墨西哥一些庇護所裡的大批墨西哥人，都是為了逃離暴力、勒索和有組織犯罪威脅而欲逃往...
墨西哥一些庇護所裡的大批墨西哥人，都是為了逃離暴力、勒索和有組織犯罪威脅而欲逃往美國；他們的信仰支撐著他們一路向北，冒著生命危險，湧往美國。(路透)

福音派牧師里維拉(Albert Rivera)在阿加佩(Agape)庇護所為近400名移民提供住所和精神指導。他說：「現在正是宣講上帝話語的時候。」許多移民親眼目睹自己的孩子被謀殺、家人被綁架，或為支付刑事敲詐勒索而失去一切，「我們接待過嫁給殺手的婦女，她們的敵人開槍射殺了她們的家人。」里維拉說，他的指導為那些在絕望中等待更好生活的人，提供了安慰。

一些移民要求里維拉為他們施洗或為家人祝禱，希望自己的美國之旅有好結局。里維拉建議他們在祈禱中這樣說：「主啊，為我打開大門，讓我可以穿越。」

拜登政府面對數以千計的無證移民，試圖穿越美墨邊境，今年已推出線上預約系統，推薦移民以此申請庇護。

里維拉向美聯社表示，「想像你在體驗信仰；當你到達一個地方時感覺心碎，但緊接著你向上帝祈禱，填寫申請表，得到預約，這就是你到達美國的方式。是他們永難忘懷的事」。

墨西哥 移民 庇護

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