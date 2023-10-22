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為無證移民分歧…墨西哥辦地區峰會沒邀美國

編譯盧炯燊／綜合21日電

墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel López Obrador)22日將在南部恰帕斯州(Chiapas)的帕倫克市(Palenque)舉行一場有12個拉丁美洲及加勒比海國家領袖參加的地區峰會，討論如何應對無證移民問題，然而因最多無證移民湧入而陷入危機的美國卻未獲邀出席。

峰會選在帕倫克舉行，這裡是墨西哥與瓜地馬拉接壤的門戶，來自拉美及加勒比海國家的無證移民，均經此地進入墨國。

拜登政府去年6月在洛杉磯主辦第九屆美洲峰會，其中一個議題是如何控制無證移民並簽署「洛杉磯移民與保護宣言」，然而問題不但未解決，反而進一步惡化。

總部位於華盛頓特區的美洲人權組織WOLA 的墨西哥主任布惠爾(Stephanie Brewer)指出，墨西哥希望透過主辦今次峰會，將自己定位為區域移民問題的主要領導者，展示拉美各國的團結，而不僅僅是從美國的利益出發。

古巴、委內瑞拉、宏都拉斯、厄瓜多、哥倫比亞、瓜地馬拉及海地的總統或總理等已確認參加；薩爾瓦多、哥斯大黎加、巴拿馬及伯利茲還在確認的領導人，或派代表出席。

聯合國機構「國際移民組織」(International Organization for Migration)上月發表報告，指西半球的無證移民數量空前激增，美洲任何國家都無法單獨應對。

此次峰會美國未受邀，正凸顯了墨美兩國在無證移民問題上的分歧。

兩國都希望減少拉美及加勒比海國家無證移民湧入兩國邊境，儘管墨西哥會應美國要求，在邊境部署自己的執法人員阻止非法入境者，但總統歐布拉多有時會採取對抗立場，甚至抨擊美國的移民執法政策。他日前在有關峰會的記者會上就說，邊境軍事化和建造隔離牆並不能解決任何問題。

華盛頓的移民政策研究所認為，墨西哥有良好的設施，也與古巴、委內瑞拉等關係良好，有能力成為地區內處理無證移民的領導者。

移民 墨西哥 古巴

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