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喬登議長夢斷 黨內議員收「死亡威脅」更堅定不選他

記者胡玉立／綜合報導
代表佛州的共和黨籍國會眾議員巴納特(Mario Diaz-Balart)說，他因不支持同黨籍眾議員喬登擔任議長而遭死亡威脅，但恐嚇與威脅改變不了他的決定。(歐新社)
代表佛州的共和黨籍國會眾議員巴納特(Mario Diaz-Balart)說，他因不支持同黨籍眾議員喬登擔任議長而遭死亡威脅，但恐嚇與威脅改變不了他的決定。(歐新社)

歷經三輪投票，共和黨聯邦眾議員喬登最終還是沒能當選成為第56任眾院議長。他的盟友原本預測，來自共和黨基層、要求黨內團結的壓力，將迫使溫和派和建制派成員改為支持極右翼議員喬登當選議長；但過去一周的施壓力道，演變成對這些議員及其家人的死亡威脅，反讓這20餘名共和黨議員同仇敵愾地更加堅拒喬登當議長，終於斷了他的議長之路。

美聯社分析指出，這20名議員的表現跌破了很多人的眼鏡，因為人們總以為溫和派腰板不硬。

帶頭反對喬丹提名的共和黨中間派眾議員貝肯(Don Bacon)說：「霸凌是行不通的。」貝肯透露，最近接到的騷擾簡訊和施壓電話，迫使他妻子在睡覺時床邊放著一把上膛的槍。其他投過票反對喬登的共和黨議員也表示家人受到威脅，接到一連串怒罵電話和簡訊。

眾議員佛格森(Drew Ferguson)的家人在他投票反對喬登後，開始收到死亡威脅，他為此聲明表示，他不會支持「惡霸」擔任議長，並指這些威脅「不可接受、不可原諒，也永遠不會被容忍」。

19日，這些議員仍誓言不讓步；要贏得議長必須拿到217張共和黨選票的喬登，20日第三度敗北。自兩周前共和黨內史無前例地揭竿罷免同黨議長麥卡錫後，共和黨人持續陷入無可救藥的分裂泥淖。

但在選不出議長的共和黨人持續努力排除恩怨情結、向前邁步之際，國會議員們也得設法找到一條能讓眾院再次開展工作的道路；白宮已請求為盟友以色列和烏克蘭提供戰時資金，眾院必須在11月中旬以前通過預算法案，否則政府又將關閉。

資深共和黨人、眾院程序委員會主席柯爾(Tom Cole)表示，他能理解那群議員在被推到懸崖邊後，開始「以牙還牙」的硬頸心態；但他也敦促他們放棄這樣的策略，為選出議長而團結，「你明白這會讓你感覺良好，但問題是，這無法讓我們走向解決方案。」

共和黨 眾院 眾議員

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