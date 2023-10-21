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才被爆績效不彰…麥卡錫讚喬登「有效立法者」民主黨笑了

編譯盧炯燊／綜合20日電
共和黨籍國會前議長麥卡錫(左)20日在議長選舉第三輪投票前提名同黨籍議員喬登(中)，稱讚他是「有效立法者」，「能尋求共識」，民主黨人聞言爆笑。(路透)
共和黨籍國會前議長麥卡錫(左)20日在議長選舉第三輪投票前提名同黨籍議員喬登(中)，稱讚他是「有效立法者」，「能尋求共識」，民主黨人聞言爆笑。(路透)

20日在眾院議長選舉第三輪投票前，共和黨籍的前議長麥卡錫發言提名同黨籍的喬登擔任下任議長，稱讚他是「有效率的立法者」，「能尋求共識」，結果招來民主黨人一片嘲笑聲。

麥卡錫說，「喬登是一位有效率的立法者，立法不僅僅是法案上的名稱，而且是關於達成妥協共識，並在幕後長時間以完成工作」。

然而在過去幾天的眾院議長投票時，民主黨人一直指喬登缺乏立法紀錄，在過去16年擔任眾議員期間，國會從未通過他起草的法案。因此當麥卡錫談到有效率時，民主黨人一陣爆笑。麥卡錫也跟著笑了。

然而麥卡錫指出，民主黨人攻擊喬登是因為他們不想讓美國人民記住，他們曾經投票反對一道安全及保持廣泛開放的邊界。

之後麥卡錫將矛頭指向民主黨，尤其是來自加州阿吉拉(Pete Aguilar)，聲稱國會只通過他草擬的一項法案，就是郵局決議案。麥卡錫又嘲諷他可能認為一項法案已經足夠。

麥卡錫發言中，將喬登視為議長應有的典範，說「喬登是我認識的最無私的國會成員之一，他為人正直、誠實、可靠，這就是議長的意義所在」。

麥卡錫同時承認他與喬登過去曾發生過衝突，兩人在2018年曾爭奪共和黨多數黨領袖的位置，最終麥卡錫獲勝。

麥卡錫發言時大打溫情牌，說「相信我，擔任議長並不是一件容易的事，尤其是在這次會議上，但我看到喬登整個職業生涯都是為自由而戰，無論發生什麼，我知道他已經準備好接受(出任議長)這份工作了」。

然而在20日投票後，喬登最終未能當選議長，當媒體問及喬登應否繼續嘗試再戰時，麥卡錫婉拒回應，並將球交給喬登，說這是他的問題。

共和黨籍國會前議長麥卡錫20日在議長選舉第三輪投票前提名同黨籍議員喬登，稱讚他是...
共和黨籍國會前議長麥卡錫20日在議長選舉第三輪投票前提名同黨籍議員喬登，稱讚他是「有效立法者」，「能尋求共識」，民主黨人聞言爆笑，麥卡錫也笑了。(美聯社)

麥卡錫 民主黨 投票

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