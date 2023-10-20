俄邀中國、北韓舉辦定期會談 應對美國威脅

剛結束訪問北韓行程的俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯與中國及北韓應定期舉行三方安全會談，以應對美國軍事威脅。圖為北韓領導人金正恩(坐者左)9月15日訪俄時，坐進俄國戰機。(美聯社)

已結束訪問北韓 的行程、離開平壤的俄羅斯 外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)19日向北韓領袖金正恩 提議，俄羅斯與中國及北韓定期舉行三方安全會談，以應對美國為首對朝鮮半島及地區日益增加的軍事威脅；但中方暫未回應俄國外長的提議。

在俄烏戰爭後，俄羅斯一直與夥伴國拉近關係，試圖對抗西方對其孤立及制裁。俄國官方塔斯社指出，拉夫羅夫與金正恩會談約一小時，表示俄羅斯與北韓和中國都贊成在不預設條件的情況下，就朝鮮半島安全問題展開定期談判進程。

拉夫羅夫與金正恩會談後對記者表示，美國、日本和南韓在這個地區加強軍事活動，特別是對華盛頓致力轉移戰略基礎設施，包括核設施到該地區，雙方都嚴重關切。

他又說，俄國與北韓均反對這種毫無建設性且危險的政策，因為其目的不是緩和局勢，相反是使緊張局勢升級。

美國一直擴大與南韓的定期軍演，並在朝鮮半島周邊部署更強大的軍事設施；此外，美日韓三國也恢復三邊軍演。

俄羅斯與北韓之間最近連串外交往來，凸顯出在面對美國及區內盟友對抗加劇的情況下，兩國一致的利益。

北韓朝中社表示，金正恩與拉夫羅夫會面期間，就計畫擴大各領域雙邊聯繫等問題達成共識。

拉夫羅夫與北韓外務相崔善姬前一天會談時，談到深化雙邊合作，討論了推動雙邊交流與合作項目的途徑，並就在朝鮮半島及東北亞地區局勢等地區及國際事務中加強共同行動，深入交換意見並達成共識。

拉夫羅夫向崔善姬表示，俄羅斯非常重視北韓堅定不移和原則性支持俄羅斯針對烏克蘭的軍事行動。他稱讚北韓不為美國和西方的任何壓力所困擾，支持俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動，而俄方完全支持金正恩保護國家安全和經濟利益所作的努力。