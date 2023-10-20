我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

俄邀中國、北韓舉辦定期會談 應對美國威脅

編譯盧炯燊／綜合19日電
剛結束訪問北韓行程的俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯與中國及北韓應定期舉行三方安全會談，以應對美國軍事威脅。圖為北韓領導人金正恩(坐者左)9月15日訪俄時，坐進俄國戰機。(美聯社)
剛結束訪問北韓行程的俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯與中國及北韓應定期舉行三方安全會談，以應對美國軍事威脅。圖為北韓領導人金正恩(坐者左)9月15日訪俄時，坐進俄國戰機。(美聯社)

已結束訪問北韓的行程、離開平壤的俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)19日向北韓領袖金正恩提議，俄羅斯與中國及北韓定期舉行三方安全會談，以應對美國為首對朝鮮半島及地區日益增加的軍事威脅；但中方暫未回應俄國外長的提議。

在俄烏戰爭後，俄羅斯一直與夥伴國拉近關係，試圖對抗西方對其孤立及制裁。俄國官方塔斯社指出，拉夫羅夫與金正恩會談約一小時，表示俄羅斯與北韓和中國都贊成在不預設條件的情況下，就朝鮮半島安全問題展開定期談判進程。

拉夫羅夫與金正恩會談後對記者表示，美國、日本和南韓在這個地區加強軍事活動，特別是對華盛頓致力轉移戰略基礎設施，包括核設施到該地區，雙方都嚴重關切。

他又說，俄國與北韓均反對這種毫無建設性且危險的政策，因為其目的不是緩和局勢，相反是使緊張局勢升級。

美國一直擴大與南韓的定期軍演，並在朝鮮半島周邊部署更強大的軍事設施；此外，美日韓三國也恢復三邊軍演。

俄羅斯與北韓之間最近連串外交往來，凸顯出在面對美國及區內盟友對抗加劇的情況下，兩國一致的利益。

北韓朝中社表示，金正恩與拉夫羅夫會面期間，就計畫擴大各領域雙邊聯繫等問題達成共識。

拉夫羅夫與北韓外務相崔善姬前一天會談時，談到深化雙邊合作，討論了推動雙邊交流與合作項目的途徑，並就在朝鮮半島及東北亞地區局勢等地區及國際事務中加強共同行動，深入交換意見並達成共識。

拉夫羅夫向崔善姬表示，俄羅斯非常重視北韓堅定不移和原則性支持俄羅斯針對烏克蘭的軍事行動。他稱讚北韓不為美國和西方的任何壓力所困擾，支持俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動，而俄方完全支持金正恩保護國家安全和經濟利益所作的努力。

北韓 俄羅斯 金正恩

上一則

澳洲將參加美日聯合軍演 日三菱與澳防部合作開發軍備

下一則

專注與中競爭 拜登擬提名坎伯擔任副國務卿

延伸閱讀

以哈衝突金正恩也參一腳？哈瑪斯士兵疑拿北韓製武器

以哈衝突金正恩也參一腳？哈瑪斯士兵疑拿北韓製武器
金正恩發動網軍駭入南韓這產業 但不是半導體和手機？

金正恩發動網軍駭入南韓這產業 但不是半導體和手機？
金正恩回信習近平：兩國將繼續保持密切團結合作

金正恩回信習近平：兩國將繼續保持密切團結合作
金正恩回信給習近平：我相信中朝將穩定發展

金正恩回信給習近平：我相信中朝將穩定發展

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
養成良好的刷牙習慣才是維持口腔健康的不二法門。（Pexels）

快看世界／刷完牙後多加「一步驟」 減少細菌滋生率

2023-10-16 17:11

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元